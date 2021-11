ഹലാൽ ശർക്കര വിവാദം ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളത്: ദേവസ്വം ബോർഡ്

പത്തനംതിട്ട∙ ഹലാൽ ശർക്കരയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വിവാദം ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.അനന്തഗോപൻ. അരവണ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശർക്കര വിദേശത്തേക്കു കയറ്റി അയച്ചിരുന്നതാണ്. അവിടെ ഹലാൽ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അതേ ശർക്കര തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എത്തിച്ചത്.

പമ്പയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷമാണു സന്നിധാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ, നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹലാൽ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ശർക്കരയല്ല. ഹലാൽ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ പഴയ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗ ശൂന്യമായതിനെ തുടർന്നു ലേലം ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയെന്നും അനന്തഗോപൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Travancore Devaswom Board on alleged use of halal jaggery in Sabarimala