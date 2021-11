കൊടുംകാട്ടിലും ആയുധധാരികളുടെ കാവൽ; തലയ്ക്ക് വില ഒരു കോടി, ആരാണ് കിഷൻ?

നാലുപതിറ്റാണ്ടിലേറെ പൊലീസിന്റെയും സുരക്ഷാ സേനകളുടെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ചു നടന്ന കിഷൻ ദായെന്ന കൊടും മാവോയിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലയിലായി. മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ കിഷൻ ദായുടെയും ഭാര്യ ഷീല മറാൻഡിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി സദാസമയവും ഒരു ഡസനിലേറെ ആയുധധാരികൾ സുരക്ഷാ വലയം തീർത്തിരുന്നെങ്കിലും പ്രായാധിക്യവും രോഗവും മൂലം വലഞ്ഞ പ്രശാന്ത് ബോസെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കിഷൻ ദായയെ വളരെ തന്ത്രപൂർവം പൊലീസ് കുടുക്കുകയായിരുന്നു.

ജാർഖണ്ഡ്, ബിഹാർ സർക്കാരുകൾ ചേർന്ന് ഒരു കോടി രൂപ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരുന്ന കൊടും മാവോയിസ്റ്റ് വർഷങ്ങളായി പൊലീസും സുരക്ഷാസേനയും വിരിച്ച വലകളിൽനിന്ന് തന്ത്രപൂർവം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒട്ടേറെ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കിഷൻ പൊതുവേദികളിൽനിന്ന് ഏറെ അകലം പാലിച്ചത് ഒളിവു ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ്സ് നീട്ടി. കൊടും വനങ്ങളിൽ പോലും ആയുധധാരികളായ അണികളുടെ സുരക്ഷാ കവചത്തിലായിരുന്നു സായുധ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ‘തിങ്ക് ടാങ്ക്’. നിർഭയ്, കാജൽ, ബുദ്ധ, മനീഷ് എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇദ്ദേഹം അടുത്ത കാലം വരെ സംഘടനയുടെ അവസാന വാക്കായിരുന്നു.

നക്സൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം

2004ലാണ് സിപിഐ (എംഎൽ) പീപ്പിൾസ് വാർ (പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പീപ്പിൾസ് വാർ ഗ്രൂപ്പ്) മാവോയിസ്റ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (എംസിസി) ലയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ വർഷം സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ലയിക്കുന്നതിനു മുൻപ് എംസിസിയുടെ തലവനായിരുന്നു കിഷൻ. നക്സൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കിഷന്റെ ചടുലമായ നീക്കങ്ങളാണ് വിപ്ലവ ശക്തികളുടെ പുനരേകീകരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. ഇതു പിന്നീട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഭീകര മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയായ സിപിെഎ മാവോയിസ്റ്റിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്കും നയിച്ചു.

കിഷൻ ദാ. ചിത്രം: ANI

2004 സെപ്റ്റംബർ 21നു നടന്ന ഏകീകരണ യോഗത്തില്‍ കിഷൻ നടത്തിയ പ്രസംഗവും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്ക് ഏറെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായിരുന്നു. ‘നാം പലയിടത്തായി ഗറില്ല സോണുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സോണുകളുടെയെല്ലാം പ്രവർത്തനം ഏകീകരിക്കാൻ ഒരു ബേസ് ഏരിയയ്ക്കും വൈകാതെ രൂപം നൽകും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗറില്ലാ സൈന്യത്തെ ഒരു ലിബറേഷന്‍ ആർമിയാക്കി മാറ്റും. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും വരെ പോരാട്ടമായിരിക്കും ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവത്തിനായുള്ള ആ ഏക കേന്ദ്രം രൂപീകരിക്കാനുള്ള യോഗമാണ് ഇന്നിവിടെ ചേരുന്നത്..’ എന്നായിരുന്നു കിഷന്റെ പ്രസംഗം.

നിലവിൽ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ, സെൻട്രൽ മിലിറ്ററി കമ്മിഷൻ (സിഎംസി) അംഗവും മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇൗസ്റ്റേൺ റീജിയനൽ ബ്യൂറോ (ഇആർബി) സെക്രട്ടറിയുമാണ് കിഷൻദാ. ഇആർബി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ്, എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടവും ഏകോപനവും ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു.

ഉൾക്കാട്ടിലെ മാവോയിസ്റ്റ് പരിശീലനം. ചിത്രം: AFP

എൺപത്തിരണ്ടുകാരനായ പ്രശാന്ത് ബോസ് ഏറെക്കാലമായി അസുഖ ബാധിതനായിരുന്നു. ഇതുമൂലം സംഘടനാ പദവികളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള കിഷൻ ദായെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ‘കടലു പോലെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്’ എന്നാണ് ജാർഖണ്ഡ് ഡിജിപി നീരജ് സിൻഹ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച്, അവ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നൂറോളം പേരുടെ ഒരു ടീം രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തം ഇന്ത്യൻ മാവോയിസ്റ്റ് ക്രൂരതയുടെ അടിവേരറുക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ കിഷൻ ദായിൽനിന്നു ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്.

മാർഗനിർദേശകയായി ഷീല മറാൻഡി

മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവും സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ (സിസി) ഏക വനിതാ അം​ഗവുമാണ് കിഷൻ ദായുടെ ഭാര്യ ഷീല മറാൻഡി. അറുപതുകാരിയായ ഷീല 2006ൽ റൂർക്കലയിൽ അറസ്റ്റിലായി അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞ് ജയിൽ മോചിതയായി. ഇടയ്ക്ക് സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) ബന്ധം മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്ന ഷീലയെ അഞ്ചുവർഷം മുൻപാണ് തിരിച്ചെടുത്തത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സിപിഐ(മാവോയിസ്റ്റ്)യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വനിതാ സംഘടനകൾക്ക് മാർ​ഗനിർദേശം നൽകാനുള്ള ചുമതല ഷീലയ്ക്കായിരുന്നു. ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദ് ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള ഷീല മറാൻഡി, ഹേമ, ഷ്ബാദി, ആശ, ബുധാനി, ഗുഡി എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഷീല മറാൻഡി. ചിത്രം: ANI

രഹസ്യനീക്കം ചോർത്തി

ബംഗാളിലെ 24 പർഗാനാസ് ജില്ലക്കാരനാണ് പ്രശാന്ത് ബോസ്. രഹസ്യ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സരന്ദ വനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജംഷഡ്പൂരിനും സരികേലയ്ക്കും ഇടയിൽ വച്ചാണ് നവംബർ 12ന് ബോസും ഭാര്യ ഷീലയും അറസ്റ്റിലായത്. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ കിഷന്റെ നീക്കം പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനയും അതീവരഹസ്യമായി ചോർത്തിയാണ് വലയിലാക്കിയത്. കിഷനും കൂട്ടാളികളും ഒരു വെള്ള എസ്‌യുവിയിലായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ ടോൾ പ്ലാസയിൽ പണം കൊടുക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ജാർഖണ്ഡിലെ വെസ്റ്റ് സിങ്ഭും ജില്ലയിലെ കാട്ടിൽ നടക്കാനിരുന്ന അതീവ നിർണായക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അറസ്റ്റെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

പുലർച്ചെ നാലു മുതൽ കാറിന്റെ നീക്കം പിന്തുടർന്ന് രാവിലെ 11ഓടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. പൊലീസിനൊപ്പം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും കിഷൻ ദായുടെ അറസ്റ്റിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. നാഷനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് പട്ടികയിലും മുൻനിരയിലായിരുന്നു കിഷന്റെ സ്ഥാനം. സുപ്രധാന നേതാവ് അറസ്റ്റിലായതോടെ നവംബർ 20ന് ‘ഭാരത് ബന്ദിന്’ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) സംഘം. നവംബർ 15 മുതൽ 19 വരെ പ്രതിരോധ ദിവസമായും ആചരിക്കുന്നു.

മാവോയിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനായ ഇദ്ദേഹം നക്സൽ വിപ്ലവ ശക്തികളുടെ പുനരേകീകരണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്‌ഞരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു. അതിനിടെ പക്ഷാഘാതം വന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബോസിന് സ്വന്തമായി എവിടേക്കും നീങ്ങാൻ കഴിയിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൂട്ടാളികൾ കിഷനെ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്. എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ജാർഖണ്ഡ്, ബിഹാർ, ബംഗാൾ, ഒ‍ഡീഷ, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റിന്റെ ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ ഇദ്ദേഹം വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലും പങ്കാളിയുമായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

അപകടകാരികളിൽ ആറാമത്!

ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ തീവ്രവാദി സംഘടനകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) ആറാമതാണെന്നു യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന 26 ശതമാനം ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദികൾ ഈ സംഘടനയാണ്. താലിബാൻ, ഐഎസ്, ആഫ്രിക്കയിലെ അൽ ഷബാബ്, ബൊക്കോ ഹറാം, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവയാണ് ആദ്യ 5 സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതെന്നും ഭീകരവാദം സംബന്ധിച്ച 2018ലെ കൺട്രി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2018ൽ 177 ആക്രമണങ്ങളിലായി 311 പേരെ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടന വധിച്ചതായാണു കണക്ക്. എന്നാൽ 833 ആക്രമണങ്ങളിൽ 240 മരണമെന്നാണു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പക്കലുള്ള വിവരം.

