മന്ത്രിസഭാ വികസനം: രാജസ്ഥാനിൽ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് മന്ത്രിമാർ

ജയ്പുർ∙ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് വിഭാഗത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് മൂന്ന് രാജസ്ഥാൻ മന്ത്രിമാർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കു കത്തയച്ചു. സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. റവന്യുമന്ത്രി ഹരീഷ് ചൗധരി, ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. രഘു ശർമ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോതസ്ര എന്നിവരാണ് രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജയ് മാക്കൻ പറഞ്ഞു.



‘കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരം മനോഭാവം ഉള്ളവരിൽ സന്തോഷമുണ്ട്’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോതസ്ര നിലവിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ്. രഘു ശർമയെ ഗുജറാത്തിന്റെ ചുമതലയായും ഹരീഷ് ചൗധരിയെ പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയായും കോൺഗ്രസ് അടുത്തിടെ നിയമിച്ചിരുന്നു.

മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗെലോട്ട് ഇന്നു വൈകിട്ട് മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി 12 മന്ത്രിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം 21 അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം 200 ആണ്. അതനുസരിച്ച് മന്ത്രിസഭയിൽ പരമാവധി 30 അംഗങ്ങള്‍ വരെയാകാം.

English Summary: 3 Ministers Offer To Quit Ahead Of Cabinet Reshuffle In Rajasthan