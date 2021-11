ആര്യന്‍ ഖാനെതിരെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് തെളിവില്ല: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

മുംബൈ∙ ലഹരിവിരുന്നുകേസിൽ നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ, അർബാസ് മെർച്ചെന്റ്, മുൺ മുൺ ധമേച്ഛ എന്നിവർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കു തെളിവില്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് തെളിവ് ഹാജരാക്കാന്‍ എന്‍സിബിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇവർ തമ്മിലുള്ള വാട്സാപ് ചാറ്റുകളിൽ കുറ്റകരമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇവർ വാണിജ്യ അളവിൽ ലഹരിമരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടെന്ന് അനുമാനിക്കാനാകില്ല. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചോയെന്നറിയാൻ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.’ – ജാമ്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളായി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 2ന് മുംബൈ തീരത്തെ ആഡംബര കപ്പലിൽ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ആര്യനുൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ അറസ്റ്റിലായത്. മൂന്നാഴ്ചയോളം നീണ്ട ജയിൽവാസത്തിനുശേഷമാണ് ഇവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

