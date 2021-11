‘ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് എന്നന്നേക്കുമായി നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല: ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടരും’

കോഴിക്കോട്∙ റേഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് എന്നന്നേക്കുമായി നിർത്തിയെന്ന് താൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി. ആർ അനിൽ. അവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ഇനിയും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നൽകുമെന്നും കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിഞ്ഞതിനാലാണ് കിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. വരുംമാസങ്ങളിൽ കിറ്റ് നൽകുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഇല്ല.

പച്ചക്കറിയുടെയും മറ്റ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം സർക്കാർ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്നും സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആളുകൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് കിറ്റ് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും കിറ്റ് നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ നിലപാടിനെ പ്രതിപക്ഷമടക്കം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നതിനാൽ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കെങ്കിലും കിറ്റ് നൽകണമെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. എല്ലാകാലവും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം തുടരാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Free food kits distribution will resume if necessary: G. R. Anil