കർതാർപുർ സന്ദർശിച്ച് സിദ്ദു; ഇമ്രാനെ ‘ബഡാ ഭായ്’ എന്ന് വിളിച്ചതിനെതിരെ ബിജെപി

ലഹോർ ∙ പാക്കിസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർതാർപുർ ദർബാർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിച്ച് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയും സംഘവും വ്യാഴാഴ്‌ച ഗുരുദ്വാരയിൽ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് സിദ്ദുവിന്റെ യാത്ര. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം പോകുന്നവരുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടികയിൽ സിദ്ദുവിന്റെ പേര് ഇല്ലായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ, ഇമ്രാൻ ഖാനെ ‘മൂത്ത സഹോദരൻ’ (ബഡാ ഭായ്) എന്ന് സിദ്ദു വിശേഷിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. ബിജെപി നേതാവ് അമിത് മാളവ്യ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിലാണ് സിദ്ദു ഇമ്രാനെ ‘ബഡാ ഭായ്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളത്.

സിദ്ദുവിന്റെ ‘ബഡാ ഭായ്’ വിശേഷണത്തെ ഇന്ത്യ ഗൗരവമായി കാണണമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പാത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘സിദ്ദുവിനോട് ഇനിയും പൊറുക്കാനാവില്ല. ഇതിനു മുൻപും പലപ്പോഴും പാക്കിസ്‌ഥാനെ പ്രകീർത്തിച്ച നേതാവാണ് സിദ്ദു.’- പാത്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനിടെ, സിദ്ദുവിന് പിന്തുണയറിയിച്ച് പഞ്ചാബ് കായിക മന്ത്രി പാർഗത് സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന സിദ്ദു, കർതാർപുർ ഇടനാഴി തുറക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്ക് വഹിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെയും അഭിനന്ദിച്ചു. ‘പഞ്ചാബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിർത്തികൾ തുറക്കണം. കർതാർപുരിൽനിന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ 21 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉള്ളപ്പോൾ 2100 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള മുദ്ര തുറമുഖം എന്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം?'’– സിദ്ദു ചോദിച്ചു. വീസ കൂടാതെ സന്ദർശിക്കാവുന്ന കർതാർപുർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം പുനസ്‌ഥാപിക്കണമെന്നു സിദ്ധു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Navjot Singh Sidhu calls for opening Kartarpur corridor for trade, visits shrine in Pakistan