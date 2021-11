രോഗിയുടെ കൂട്ടിരുപ്പുകാരനെ മർദിച്ച കേസ്: രണ്ട് ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരുപ്പുകാരനെ മർദിച്ച കേസിൽ രണ്ട് ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ. സ്വകാര്യ ഏജൻസിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരായ വിഷ്ണു, രതീഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയ്ക്കു കൂട്ടിരിക്കാനെത്തിയ യുവാവിനാണ് മർദനമേറ്റത്. വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കമാണു മര്‍ദനത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.



English Summary: Patient's bystander beaten by security guards at Thiruvananthapuram Medical College, two arrested