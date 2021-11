‘ട്രാക്ടർ റാലി പിൻവലിക്കേണ്ടതില്ല; നിയമം റദ്ദാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും വരെ പ്രക്ഷോഭം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഈ മാസം 29നു ശീതകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിലേക്കു നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ട്രാക്ടർ റാലി പിൻവലിക്കേണ്ടെന്നു സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം.

കാർഷിക വിളകൾക്കു താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കാനും വിവാദ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനും പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കും വരെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടില്ലെന്നു കർഷകർ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ചേരുന്ന സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ജനറൽ ബോഡി യോഗം തുടർ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകും. കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ നടപടി വേണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

