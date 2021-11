താങ്ങുവില തീരുമാനമായില്ല; കർഷകസമരം തുടരും: ശിവകുമാര്‍ കക്കാജി

മൂന്നു കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും പാര്‍ലമെന്റില്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതു വരെ, നിശ്ചയിച്ച സമരം തുടരുമെന്ന് ദേശീയതലത്തിലുള്ള കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ നേതാവും രാഷ്ട്രീയ കിസാന്‍ മഹാസംഘ് ദേശീയ ചെയര്‍മാനുമായ ശിവകുമാര്‍ കക്കാജി മനോരമ ഓണ്‍ലൈനോട് പറഞ്ഞു. താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ചയുടെ 9 അംഗ കോര്‍കമ്മിറ്റി ശനിയാഴ്ച യോഗം ചേര്‍ന്നു. മുന്‍പ് നിശ്ചയിച്ച എല്ലാ പരിപാടികളും അതുപോലെ തുടരാനാണ് കോര്‍ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞായറാഴ്ചത്തെ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനം എടുക്കും. താങ്ങുവിലയുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അക്കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പ് ലഭിക്കണം. നിയമങ്ങള്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ എന്ന് പിന്‍വലിക്കുന്നുവോ അന്നായിരിക്കും ഞങ്ങള്‍ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.’– ശിവകുമാര്‍ കക്കാജി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമരപരിപാടികളൊന്നും പിന്‍വലിക്കില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കിസാന്‍ മഹാ സംഘ് ദേശീയ കോര്‍ഡിനേറ്ററും മലയാളിയുമായ കെ.വി.ബിജുവും വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാസം 29ന് നിശ്ചയിച്ച പാര്‍ലമെന്റിലേക്കുള്ള ട്രാക്ടര്‍ മാര്‍ച്ച് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും. സിംഘു അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചേര്‍ന്ന കോര്‍ കമ്മിറ്റി, സമരം ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്. കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരായ കേസ് പിന്‍വലിക്കണമെന്നും യോഗത്തില്‍ ആവശ്യമുയർന്നു. കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ച ജനറല്‍ബോഡി യോഗം ചേരുമെന്നും കെ.വി. ബിജു പറഞ്ഞു.

രാകേഷ് ടിക്കായത്ത്, ശിവകുമാര്‍ കക്കാജി, മലയാളികളായ അഖിലേന്ത്യാ കിസാന്‍ സഭയുടെ ഫിനാന്‍സ് സെക്രട്ടറി പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്, കെ.വി ബിജു എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ 62ഓളം പേരാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ജനറല്‍ബോഡി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക. കോര്‍ കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ ജനറല്‍ബോഡി വിലയിരുത്തുകയും ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്ത ശേഷമാകും സമരത്തിന്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

