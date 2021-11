തിരുവനന്തപുരം∙ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്‍ കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ മര്‍ദിച്ചതിന്റെ കൂടുതല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയുണ്ടായ മര്‍ദനത്തിന്റെ ദ‍ൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സിയിലെ ജീവനക്കാരായ വിഷ്ണു, രതീഷ് എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായി. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന ബന്ധുവിന് കൂട്ടിരിപ്പിനു വന്ന ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി അരുൺ ദേവിനാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്.

സംഭവത്തില്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്കെതിരേ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. പഴയ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനു സമീപത്തുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു യുവാവിനു മര്‍ദനമേറ്റത്.

