പാന്റ്സിന്റെ സിപ് അഴിപ്പിച്ചാലും ശിക്ഷയില്ല, വിധികളേറെ; ഇതാണാ വിവാദ വനിതാ ജഡ്ജി

ശരീരത്തിൽ നേരിട്ടു സ്പർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക പീഡനമാകില്ലെന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതിവിധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത് ഒരു പെൺപേരാണ്- ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡിവാല. ചർമവും ചർമവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് സ്പർശിച്ചാൽ മാത്രമേ പീഡനമാകൂ എന്ന വിധി പ്രസ്താവിച്ച വനിതാ ജഡ്ജി. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നാഗ്പുർ ബഞ്ചിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 19ന് ആണ് ‘സ്കിൻ ടു സ്കിൻ’ ബന്ധമില്ലാത്ത പീഡനങ്ങളെ ലൈംഗിക പീഡനമായി കാണാനാവില്ലെന്ന വിധി ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡിവാല പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പോക്സോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ജഡ്ജിയുടെ വിവാദ വിധി.

വസ്ത്രത്തിനു പുറത്തേ തൊട്ടുള്ളൂ; നിരപരാധി!

വസ്ത്രത്തിനു പുറത്തുകൂടി പെൺകുട്ടിയുടെ മാറിൽ സ്പർശിച്ചതിനെ ലൈംഗിക പീഡനമായി കാണാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പയുടെ വിലയിരുത്തൽ. 12 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ 39 വയസ്സുകാരനു പോക്സോ നിയമപ്രകാരം 3 വർഷം തടവുശിക്ഷ നൽകിയ സെഷൻസ് കോടതി വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിവാദ ഉത്തരവിലായിരുന്നു പരാമർശം. പോക്സോ പ്രകാരം ലൈംഗിക പീഡനമായി പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ, ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ചർമവും ചർമവും തമ്മിലുള്ള സ്പർശനം ഉണ്ടായതായി തെളിവു വേണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡിവാലയുടെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

വസ്ത്രത്തിനു പുറത്തുകൂടിയാണെങ്കിലും സ്പർശിച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിന്റെ 354–ാം വകുപ്പു (സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സു ഹനിക്കൽ) പ്രകാരം പ്രതി ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തിയെങ്കിലും നേരിട്ടുള്ള സ്പർശനത്തിനു തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ ശിക്ഷ ഒരു വർഷം തടവു മാത്രമാക്കി ചുരുക്കി. ഇതു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വൻ ചർച്ചയ്ക്കു വഴിതെളിച്ചിരുന്നു.

സ്ത്രീവിരുദ്ധ വിധി ഇതിനു മുൻപും

എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ നേരി‌ട്ടല്ലാതെ വസ്ത്രത്തിനു പുറത്തുകൂടി സ്പർശിച്ചെന്ന കാരണത്താൽ പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിയെ വിട്ടയച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതി നടപടിയെ സുപ്രീംകോടതി വൈകാതെ സ്‌റ്റേ ചെയ്തു. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ. വേണുഗോപാൽ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി വിധി അപകടകരമായ കീഴ്‌വഴക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു.

സുപ്രീം കോടതി.

കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തുടർന്നു മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നോട്ടിസയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിവാദം കെട്ടടുങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ ജഡ്ജി പുഷ്പ ഗനേഡിവാലയുടെ മറ്റൊരു വിചിത്ര വിധിയും ചർച്ചയായി. 5 വയസ്സുകാരിയുടെ കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്റെ പാന്റ്സിന്റെ സിപ് അഴിച്ച അൻപതുകാരനെയാണിവർ പോക്സോ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. 5 വർഷം തടവിനു വിധിക്കപ്പെട്ട് 5 മാസമായി ജയിലിലുള്ള ഇയാളെ മോചിപ്പിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

ഇരകളുടെ മൊഴി അവിശ്വസനീയം!

പോക്സോ കേസ് പ്രതികൾക്കു ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകി വിവാദത്തിലായ ജഡ്ജി പുഷ്പ ഗനേഡിവാല സമാന വിധികൾ മുൻപും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരകളുടെ മൊഴി വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച്, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസുകളിൽ 2 പ്രതികളെ അവർ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു. കീഴ്ക്കോടതികൾ പ്രതികൾക്ക് 10 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച കേസുകളിലാണ് വിവാദ ജഡ്ജി ശിക്ഷ ഇളവു നൽകിയത്.

പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇരയുടെ മൊഴി മാത്രം മതിയെങ്കിലും മൊഴിയിൽ കോടതിക്കും വിശ്വാസം തോന്നേണ്ടതുണ്ട് എന്നു നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഒരു പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയെ വെറുതെവിട്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സാഹചര്യത്തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ 17 വയസ്സുള്ള ഇരയുടെ, നിലവാരമില്ലാത്ത മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിയെ 10 വർഷം ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ അടയ്ക്കുന്നത് അനീതിയാകുമെന്ന് ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു.

സ്ത്രീവിരോധിയല്ല.. എന്നിട്ടും?

സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ നിരന്തരം പൊതു–സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരു ഭൂതകാലം ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2020ൽ മുംബൈയിൽ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിച്ച സമയത്ത് കൊറോണ ബാധിതയായ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അനുകൂല നിലപാടുമായി കടന്നുവന്നത് ഇതേ ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ തന്നെ ആയിരുന്നു. കോവി‍ഡ് ബാധിതരോടുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മ നിലപാടിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി ഗർഭിണിക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പയ്ക്കു സാധിച്ചു. തടവിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പരോൾ അവകാശത്തിനുവേണ്ടിയും വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ.

സ്ഥിരം ജ‍ഡ്ജിയാക്കാതെ നിയമനടപടി

2007ൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി നിയമനം ലഭിച്ച ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ 2019 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡിഷനൽ ജഡ്ജിയായത്. വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് ജഡ്ജി പുഷ്പ വി. ഗനേഡിവാലയെ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയാക്കാനുള്ള ശുപാർശ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം പിൻവലിക്കുയും ചെയ്തു. മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ കൊളീജിയത്തിന്റേതായിരുന്നു തീരുമാനം.

മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ.

പുഷ്പയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന് നേരത്തെ കൊളീജിയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു. ശുപാർശ പിൻവലിച്ചതിൽ വ്യക്തിപരമായി ഒന്നുമില്ലെന്നും ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്കു കൂടുതൽ പരിചയവും പരിശീലനവും വേണമെന്നതിനാലാണു നടപടിയെന്നും സുപ്രീം കോടതി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. വാർത്തകളും വിവാദങ്ങളും കെട്ടടങ്ങിയതോടെ അഡിഷനൽ ജഡ്ജിയുടെ 2 വർഷ കാലാവധി ഒരു വർഷം കൂടി നീട്ടിനൽകുകയും ചെയ്തു.

സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽനിന്ന്

ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പയ്ക്കെതിരെ അറ്റോർണി ജനറലും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുമാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ പ്രതികൾക്കു നൽകിയ ശിക്ഷാ ഇളവ് സുപ്രീംകോടതി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സുപ്രീംകോടതിവിധിയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ: ‘ശരീരങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്പർശിച്ചോ എന്നതല്ല, ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യമാണ് 7ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള കുറ്റത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം. ഉദ്ദേശ്യമെന്തെന്നു തീർപ്പാക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങളാണ്. ശരീരത്തിൽ നേരിട്ടു സ്പർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറ്റകരമാകില്ലെന്ന വ്യാഖ്യാനം അംഗീകരിച്ചാൽ കയ്യുറയോ ഗർഭനിരോധന ഉറയോ തുണിയോ ധരിച്ച് ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സ്പർശിക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ലാതായി മാറും. ഇത് സ്ത്രീകൾക്കു നൽകുന്ന നിയമ പരിരക്ഷയെത്തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും’– കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

