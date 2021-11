പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: അമരിന്ദർ സിങ് പട്യാലയിൽനിന്നു മത്സരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ വരുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പട്യാല നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു മത്സരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും പഞ്ചാബ് ലോക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്ഥാപകനുമായ അമരിന്ദർ സിങ്. ‘ഞാൻ പട്യാലയിൽനിന്ന് മത്സരിക്കും. പട്യാല 400 വർഷമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു കാരണം ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമരിന്ദർ കുടുംബത്തിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ് പട്യാല. അമരിന്ദർ നാലു തവണ ഇവിടെന്നിന്നു മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചു. അമരിന്ദറിന്റെ ഭാര്യ പ്രണീത് കൗർ 2014 മുതൽ 2017 വരെ മൂന്നു വർഷക്കാലം പട്യാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും പിന്നാലെ പാർട്ടി അംഗത്വവും രാജിവച്ച അമരിന്ദർ ഈ മാസം തുടക്കത്തിലാണ് ‘പഞ്ചാബ് ലോക് കോൺഗ്രസ്’ എന്ന പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

English Summary: Amarinder Singh says will contest Punjab election from Patiala