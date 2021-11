ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ കൃഷി നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട കര്‍ഷകരുടെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തയാറാകണമെന്ന് നടൻ പ്രകാശ് രാജ്. വിഷയത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. തെലങ്കാന മുനിസിപ്പൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നഗര–വികസന മന്ത്രി കെ.ടി.രാമറാവുവിന്റെ ട്വീറ്റ് ഉദ്ധരിച്ചാണ് നടൻ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

വിവാദമായ മൂന്നു ക‍ൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ, കർഷക സമരത്തിനിടെ മരിച്ച 750ലേറെ കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവു അറിയിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കെ.ടി.രാമറാവു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ടീറ്റ് ഉദ്ധരിച്ചാണ് പ്രകാശ് രാജ് മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: Farmers protests: Prakash Raj tells PM, 'Sorry is not enough!'