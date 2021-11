നവംബർ 10: കണ്ണടച്ചു തുറന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശതകോടീശ്വരി;ലാഭം വാരി ആലിയ, കത്രീന

മേക്കപ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകളുണ്ടാകുമോ? മേക്കപ്പിനോടുള്ള ഇഷ്ടം മൂത്ത് സ്വന്തമായി ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ടപ് തുടങ്ങി, അതു വൻമരം പോലെ വളർത്തിയ ഒരു 58കാരിയുടെ പേരാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നൈക (Nykaa) ഉടമ ഫാൽഗുനി നയ്യാർ ആണ് രാജ്യത്തെ വനിതകൾക്കെല്ലാം മാതൃകയാകുന്ന ഈ സ്ത്രീ. നൈക, നൈക ഫാഷൻ എന്നീ ബ്രാൻഡുകൾ‍ ഓരോ സ്ത്രീക്കും നൽകുന്നത് ഇഷ്ടങ്ങളെ പിന്തുടർന്നാൽ വിജയം വെട്ടിപ്പിടിക്കാമെന്ന പാഠമാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്തു നടന്ന ഏറ്റവും നേട്ടംകൊയ്ത ഐപിഒകളിൽ (പ്രാരംഭ വിൽപന) ഒന്നായിരുന്നു ഫാൽഗുനിയുടെ ബ്യൂട്ടി, വെൽനെസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ–ഓ‌ഫ്‌ലൈൻ വ്യാപാരക്കമ്പനിയായ എഫ്എസ്എൻ ഇ–കൊമേഴ്സ് വെഞ്ച്വേഴ്സ് എന്ന നൈകയുടേത്.

നവംബറിന്റെ ‘സമ്മാനം’

നവംബർ 10, സമയം 9.15. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങി. നൈക്ക കമ്പനിയുടെ ഐപിഒ ലിസ്റ്റിങ്. വില കുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 1125 രൂപയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓഹരി 79 ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ശതകോടീശര ക്ലബിൽ ഒരു വനിതയുടെ കൂടി പിറവി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുപത് സമ്പന്നരിലൊരാൾ. സ്വന്തം നിലയ്ക്കു തുടങ്ങിയ കമ്പനിയിലൂടെ ശതകോടീശരിയായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത, ശതകോടീശ്വരികളായ വനിതകളിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനം. ഫോർബ്സ് പട്ടികയിലുള്ള ഏഴ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്കൊപ്പം സ്വത്ത്. നവംബർ 10 ഫാൽഗുനി നയ്യാർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത് സ്വപ്നസമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ. 50 ശതമാനത്തിലധികവും ഓഹരികൾ സ്വന്തം കയ്യിൽ. ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് കമ്പനിയിലെ ഫാൽഗുനി നയ്യാരുടെ ഓഹരി മൂല്യം ഏതാണ്ട് 50,000 കോടിക്കടുത്ത്. വിപണിമൂല്യം ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

നൈകയുടെ ഐപിഒ ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫാൽഗുനി നയ്യാർ. ചിത്രം: Punit PARANJPE / AFP

ഓഹരി വിപണികളിൽ നൈക ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ ദിവസം നേടിയത് 96 ശതമാനം വില വർധനയാണ്. 1125 രൂപ നിരക്കിൽ ആദ്യ ഓഹരി വിൽപന (ഐപിഒ) വഴി വിറ്റ ഓഹരികളുടെ വില 2206.70 (മുംബൈ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ) രൂപയായി ഉയർന്നു. നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 2208 രൂപയായിരുന്നു ഓഹരിയുടെ ആദ്യദിനത്തിലെ ക്ലോസിങ് വില. നൈകയുടെ വിപണി മൂല്യം 1,04,439 കോടി രൂപയായി ആദ്യ ദിവസം ഉയർന്നു. ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു മാത്രം ആസ്തിയിലുണ്ടായ വർധന 2700 കോടി രൂപ! സ്വയം സുന്ദരിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനും മറ്റുള്ളവർ സുന്ദരികളാകുന്നതു കാണാനും എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാൽഗുനി ഇങ്ങനെ ‘ബ്യൂട്ടിഫുളായി’ ശതകോടീശ്വരിയായത് അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ടാണ്.

നീ തന്നെ കേന്ദ്രബിന്ദു, നീ തന്നെ നായിക

സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു അവൾ തന്നെയാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫാൽഗുനി. വലിയ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചതും ഈ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രം നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഫാൽഗുനി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി അവർ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിച്ചത്. ചെറുപ്പം മുതൽ സൗന്ദര്യ വർധക ഉൽപന്നങ്ങളോട് ഫാൽഗുനിക്ക് ആരാധനയുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹവും.

ഫാൽഗുനി നയ്യാർ. ചിത്രം: Punit PARANJPE / AFP

പക്ഷേ, ബിസിനസിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയായിരുന്നില്ല അവർ ചെയ്തത്. ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസവും പിന്നീട് വലിയ അനുഭവസമ്പത്തും നേടി. 50–ാം വയസ്സിലാണ് ഫാൽഗുനി സ്വന്തം സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത്. 50–ാം വയസ്സിൽ ഇ–കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുകയെന്നത് അത്ര ലളിതമായിരുന്നില്ല. അതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തീരെ സജീവമല്ലാത്ത ഫാൽഗുനിക്ക്. പക്ഷേ, അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടത്. 58,365 കോടി രൂപയാണ് ഫാൽഗുനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആസ്തി.

നൈക്കയുടെ നായിക

1963ൽ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ഫാൽഗുനിയുടെ ജനനം. പിതാവ് നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്നു. ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് മകൾ എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പഠനത്തിൽ മിടുക്കിയായിരുന്ന ഫാൽഗുനിക്ക് അഹമ്മദാബാദ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു. ബാങ്കിങ് മേഖലയിലായിരുന്നു കരിയറിന്റെ തുടക്കം. കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ക്യാപിറ്റലിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗം മേധാവിയുമായിരുന്നു.18 വർഷം കൊട്ടക്കിന്റെ പ്രധാന പോസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്തു. സ്വന്തം കമ്പനി എന്ന ആഗ്രഹം ശക്തമായതോടെയാണ് കൊട്ടക്കിൽ നിന്നു രാജി വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കു യോജിച്ച സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ ഓൺലൈൻ വിപണിയിലൂടെ വിറ്റഴിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

നൈക ലോഗോ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

2012ൽ ഫാൽഗുനി എഫ്എസ്എൻ ഇ–കൊമേഴ്സ് വെഞ്ച്വേഴ്സ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനി തുടങ്ങി. സ്വന്തം കമ്പനി എന്ന സ്വപ്നത്തിന് പ്രായം തടസ്സമായില്ല. സൗന്ദര്യവർധക ഉൽപന്നത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ഇ–കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നത് അന്ന് പുതിയ ആശയമായിരുന്നു. ഫാഷൻ, കോസ്മറ്റിക്സ്, വെൽനെസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ വളർച്ചയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ആ സാധ്യതകളെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഫാൽഗുനി സ്റ്റാർട്ടപ് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത്. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ നടി എന്ന് അർഥം വരുന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽനിന്നാണ് വരുന്ന ‘നൈക’ എന്ന പേരു തിരഞ്ഞെടുത്തതും അവർ തന്നെയായിരുന്നു. അവൈവ ഇൻഷുറൻസ്, ഡാബർ ഇന്ത്യ എന്നീ കമ്പനികളുടെ ബോർഡിലും ഫാൽഗുനി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റ മോട്ടോർസിന്റെ ബോർഡിലെ സ്വതന്ത്ര അംഗം കൂടിയായിരുന്നു ഫാൽഗുനി.

നിഴൽപോലെ ഭർത്താവിനൊപ്പം, അൻപതിൽ പുതിയ വഴി

കെകെആർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇന്ത്യ മേധാവിയായ സഞ്ജയ് നയ്യാരെയാണ് ഫാൽഗുനി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഐപിഒയിൽ സ്പൈഷലൈസ് ചെയ്തയാളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ മേധാവിയായ ഭർത്താവ്. സഞ്ജയ് സിറ്റി ബാങ്കിലായിരിക്കെയായിരുന്നു വിവാഹം. അധികം വൈകാതെ സഞ്ജയ്ക്കു ലണ്ടനിലേക്കു മാറ്റം. ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയെപ്പോലെതന്നെയാണ് ഫാൽഗുനിയും ചിന്തിച്ചത്; ഭർത്താവിനൊപ്പം ലണ്ടനു പോകണം. ഇവിടെ പക്ഷേ, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്രയുടെ എംഡി ഉദയ് കൊട്ടക് ഫാൽഗുനിക്കൊപ്പം നിന്നു.

സഞ്ജയ് നയ്യാർ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ലണ്ടനിൽ ശാഖ തുടങ്ങിയാണ് ഉദയ് ഫാൽഗുനിയെ സഹായിച്ചത്. അവിടെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് പടുത്തുയർത്തി അവർ കഴിവു തെളിയിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെയും തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്തവണ ഭർത്താവിനു സ്ഥലംമാറ്റം ന്യൂയോർക്കിലേക്ക്. ന്യൂയോർക്കിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ചുമതലയുമായി ഉദയ് കൊട്ടക് ഫാൽഗുനിയെയും ഭർത്താവ് സഞ്ജയ്ക്കൊപ്പം അയച്ചു. അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലെ തലവനായി സഞ്ജയ് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക്. ഒപ്പം ഫാൽഗുനിയും. ഇത്തവണ കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി നിക്ഷേപ വിഭാഗത്തിന്റെ തലപ്പത്തായിരുന്നു നിയമനം.

അൻപതു വയസ്സാകാൻ മാസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് തന്റെ രാജിക്കത്തുമായി ഫാൽഗുനി ഉദയിനു മുൻപിലെത്തുന്നത്. എന്നും ഇങ്ങനെ ജോലിക്കാരിയായിരിക്കാൻ വയ്യ. സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. പരിചയമുള്ള ബാങ്കിങ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസിൽ തന്നെയാകും ഫാൽഗുനി കണ്ണുവയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഉദയ് സ്വാഭാവികമായും കണക്കുകൂട്ടി. പക്ഷേ, ഉദയ്ക്ക് ഒരു വാക്കുനൽകിയാണ് അവിടം വിട്ടിറങ്ങിയത്; നമ്മൾ തമ്മിൽ മത്സരമില്ല. ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് ഫൽഗുനി ഉദയ്ക്കു നൽകിയത്. അധികമാരും ചിന്തിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് ഫാൽഗുനിയുടെ ചിന്തകൾ പോയത്. മുൻപരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയിലാണ് ചുവടുവയ്പ്. ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ നിറത്തിനും ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും യോജിച്ച സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ. വിൽപന നൈക എന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ..

മുതൽക്കൂട്ടായി കുടുംബം പകരുന്ന കരുത്തും

കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു ബിരുദം നേടിയ മകൻ അഞ്‌ജിത് ആണ് ഇ–കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് നോക്കിനടത്തുന്നത്. ഹവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്നു എംബിഎ നേടിയ മകൾ അദ്വൈതയാണ് ഫാഷൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. എഫ്എസ്എൻ ഇ–കൊമേഴ്സ് വെഞ്ച്വേഴ്സ് എന്ന നൈക കമ്പനിയുടെ 53 ശതമാനം ഓഹരികളാണ് കുടുംബത്തിന്റെ കൈയിലുള്ളത്. നാലായിരത്തിലേറെ പഴ്സനൽ കെയർ, സൗന്ദര്യ വർധക ഉൽപന്നങ്ങളാണ് നൈക ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ പ്രവേശനത്തിനു ശേഷം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്കു കടക്കാൻ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

നൈക്ക കമ്പനിയുടെ ഐപിഒ ലിസ്റ്റിങ് ചടങ്ങിൽ ഫാൽഗുനി നയ്യാരും മകൾ അദ്വൈതയും. ചിത്രം: PUNIT PARANJPE / AFP

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെയിലും നൈക ബ്രാൻഡ് വളരുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആകെ വിൽപനയുടെ 64 ശതമാനവും ടയർ2, ടയർ–3 നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്കിൻകെയർ, പഴ്സനൽ കെയർ, വെൽനെസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വളരെ അധികം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാത്ത മേഖലകളിലേക്കും നൈകയുടെ വിപണി വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ബ്യൂട്ടി ബിസിനസിനു കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി ശരാശരി 13 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ട്. 25–35 വയസ്സുള്ള വനിതകളെയാണ് നൈക പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. താരങ്ങളും ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർമാരും ഉൾപ്പെടെ 1363 സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും നൈകയ്ക്കുണ്ട്. 1500 ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. 1600 ജീവനക്കാരും.

‘എന്റേത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സ്റ്റോറല്ല..’

വില കുറച്ച് ഒറിജിനൽ അല്ലാത്ത ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സ്റ്റോർ അല്ല തന്റേതെന്ന് ഫാൽഗുനി പറയുന്നു. ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള, ഏറ്റവും മികച്ച ഷേഡിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങാവുന്ന സ്റ്റോറെന്നാണ് ഫാൽഗുനി നൈകയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയുന്നത്. പകുതി വിലയിൽ മോശം ഉൽപന്നം വിറ്റ്, വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ കാട്ടി ഉപയോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതല്ല തന്റെ ബിസിനസ് മോഡലെന്നും അവർ പറയുന്നു.

മേക്കപ് ഉൽപന്നങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവും എല്ലാ വനിതകൾക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള കോസ്മെറ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്ന നിർബന്ധവും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട്. സാധാരണ ഇ–കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തന്ത്രത്തിൽനിന്നു ചുവടുമാറ്റാനുള്ള ഫാൽഗുനിയുടെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലുള്ള കാരണവും ഇതുമാത്രമായിരുന്നു. ഇ–സ്റ്റോറിനൊപ്പം 73 ഔട്‌ലറ്റുകൾ കൂടി നൈകയ്ക്കുണ്ട്. മുംബൈയിലാണ് നൈകയുടെ ആദ്യ ഔട്‌ലറ്റ് തുറക്കുന്നത്.

അതിസമ്പന്നകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ഫോർബ്സ് കണക്കനുസരിച്ച് അതിസമ്പന്നരായ ഇന്ത്യൻ വനിതകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഫാൽഗുനിക്ക്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ജിൻഡാൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർപഴ്സനായിരുന്ന സാവിത്രി ജിൻഡാലാണ്. ആസ്തി 1770 കോടി യുഎസ് ഡോളർ. 650 കോടി ഡോളർ ആസ്തിയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഫാൽഗുനിയുടെ സ്ഥാനം. തൊട്ടുപിന്നിലായി ഫോബ്സ് പട്ടികയിൽ അഞ്ചു വനിതകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഹാവെൽസ് എംഡി വിനോദ് റായ് ഗുപ്ത, യുഎസ്‌വി കമ്പനി ഉടമ ലീന തിവാരി, ബയോകോൺ സ്ഥാപക കിരൺ മജുംദാർ ഷാ, ബൈജൂസ് കോ ഫൗണ്ടർ ദിവ്യ ഗോകുൽനാഥ്, ട്രാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാം എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉടമ മല്ലിക ശ്രീനിവാസ് എന്നിവർ.

ഫൽഗുനിക്കൊപ്പം കോടികൾ വാരി ആലിയയും കത്രീനയും

നൈകയുടെ ഓഹരി വിപണി പ്രവേശനത്തിനു പിന്നാലെ കോടികളുടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ കത്രീന കൈഫും ആലിയ ഭട്ടും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നൈകയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ എഫ്എസ്എൻ ഇ–കൊമേഴ്സിൽ ആലിയ ഭട്ട് 4.95 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മൂല്യം 54 കോടിയായി ഉയർന്നു. 2018ൽ ആണ് കത്രീന കൈഫ് നൈകയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. 2.04 കോടിയായിരുന്നു കത്രീനയുടെ നിക്ഷേപം. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മൂല്യം 22 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

English Summary: Life of Falguni Nayar and the Success Story of Nykaa