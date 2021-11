സഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി സുരേഷ് ഗോപി; ‘നടക്കുന്നത് സാമൂഹിക അനീതി’

പാലക്കാട് ∙ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അലംഭാവമെന്ന് സുരേഷ്ഗോപി എംപി. കൊലപാതകമുണ്ടായതിനു പിന്നാലെ പൊലീസ് കൃത്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കില്‍ അക്രമികളെ പിടികൂടാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. നടക്കുന്നത് സാമൂഹിക അനീതിയാണ്. അന്വേഷണത്തില്‍ തൃപ്തിയില്ലെന്നും സഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം സുരേഷ്ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രനും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗതിയിലെങ്കിലും ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ഇല്ല. ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കാത്തത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൊലയാളി സംഘം എത്തിയ കാറിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതാണ് ഇതുവരെയുള്ള ശക്തമായ തെളിവ്.

ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തെങ്കിലും ഇതു കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണോ എന്നു വ്യക്തമല്ല. സമാന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കേസുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സംശയമുള്ളവർ ചോദ്യമുനയിലാണ്. സംഭവത്തി‍ൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം കൂടി ശക്തമായതോടെ പൊലീസ് ജാഗ്രതയിലാണ്. കേസ് അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കു കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്.

