ആദി ശങ്കരൻ രക്ഷിച്ച കേദാർനാഥ്; കേണൽ അശോക് പറയുന്നു: അദ്ഭുതം ആ അഘോരി

ന്യൂഡൽഹി∙ കലിംഗ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം അശോക ചക്രവർത്തിക്കുണ്ടായ മാനസാന്തരമാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം കേണൽ അശോക് കിനി എന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരനുണ്ടായത്. കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് വീരചരമം പ്രാപിക്കുന്ന ജവാന്മാരുടെ ഭൗതികശരീരം അവരുടെ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ട ചുമതലയായിരുന്നു കേണൽ അശോക് കിനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മനമിടറാതെ, തനു പതറാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അതു ചെയ്തു. സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിന് സേനാ മെഡലും ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ധീരസൈനികരുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരങ്ങൾ പലവുരു മുൻപിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ കേണലിന്റെ മനസ് ആർദ്രമായി. പതുക്കെ അത് ആത്മീയ സൗഖ്യം തേടിത്തുടങ്ങി.

കാർഗിലിനു ശേഷം കേണലിന്റെ ദൗത്യം എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽകലാമിന്റെ കാലത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ കൺട്രോളറാവാനായിരുന്നു. കലാമുമായുള്ള നിരന്തര സംവാദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ചിന്തകൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകർന്നു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ മുഗൾ ഗാർഡനു സമീപം ‘സ്പിരിച്വൽ ഗാർഡൻ’ തയാറാക്കുന്നതിനു കേണൽ അശോക് നേതൃത്വം നൽകി. എല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൈവികമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ചേർന്നതാണ് സ്പിരിച്വൽ ഗാർഡൻ. അവിടെയും സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിന് അംഗീകാരം കിട്ടി. വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ.

വിരമിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു നിയോഗം കൂടി കേണൽ അശോകിനു പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആദിശങ്കരന്റെ സമാധിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു തുടക്കമിടൽ. യഥാർഥത്തിൽ അതായിരുന്നു തന്റെ യഥാർഥ നിയോഗമെന്നാണ് കേണൽ അശോക് കരുതുന്നത്. ഒരു മലയാളിയെന്ന നിലയിൽ തന്റെ കടമ കൂടിയായിരുന്നു അതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കേദാർനാഥിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമാധിയും പ്രതിമയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിനു സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ കേണൽ അശോക് അനുഭവിക്കുന്നതും ആ നിയോഗത്തിന്റെ പൂർണതയാണ്. മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം...

എന്തായിരുന്നു ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ തുടക്കം?

2013 ജൂണിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ നിന്ന് കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിച്ചത് ആദി ശങ്കരനാണ് എന്നാണു വിശ്വാസം. വലിയൊരു കല്ല് ശങ്കര സമാധിയുടെ മുകളിൽ തടഞ്ഞു നിന്നു. അതു കൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രം തകരാതെ നിന്നത് എന്ന് ആ സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വനി ചൗബെ എന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. മഹാപ്രളയത്തിനു ശേഷം പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോഴും ആരും ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമാധി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. അത് മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഇതു ചെയ്യണമെന്ന് മനസിലിരുന്ന് ആരോ നിർബന്ധിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നി. ആ തോന്നലിൽ നിന്നാണ് 2014 ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ ജൂൺ 16 വരെ ഇന്ത്യയുടനീളവും നേപ്പാളിലും പാക്ക് അധീനകശ്മീരിലും വരെ നീണ്ട ‘മിഷൻ കാലടി ടു കേദാർ’ എന്ന യാത്രയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതായിരുന്നു സമാധി സ്ഥലത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവട്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ. ചിത്രം: PIB / AFP

സൈനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം?

കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്തായിരുന്നു അത്. ശരിക്കും കലിംഗയുദ്ധ ശേഷം അശോക ചക്രവർത്തിക്കുണ്ടായതുപോലൊരു മനംമാറ്റം. മനസ്സ് കൂടുതൽ ആത്മീയതയിലേക്കു ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ കൺട്രോളറായി എത്തിയതോടെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽകലാമുമായി കൂടുതൽ അടുത്തു. അദ്ദേഹത്തോടുളള സംവാദങ്ങളിലൂടെ ആത്മീയത മനസിൽ രൂഢമൂലമായി. കലാമിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ശങ്കര സമാധി പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേക്കെത്തിയത്?

മൂന്നു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രേരണ. ശങ്കരാചാര്യരുടെ കഥകൾ കേട്ടുണ്ടായ ആരാധന, കേരളത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് അറിവിന്റെ ആകാശങ്ങൾ ലോകത്തിനു തുറന്നിട്ട ആദി ശങ്കരന്റെ സമാധി പുനർനിർമിക്കാൻ മലയാളിയെന്ന നിലയ്ക്കു തനിക്കു കടമയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം, ഗൗഡസാരസ്വത വിഭാഗത്തിന്റെകൂടി പരമഗുരുവായ ഗൗഡപാദാചാര്യരായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യരുടെയും പരമഗുരുവെന്ന തിരിച്ചറിവ്. ഗൗഡ സാരസ്വതർക്ക് അഭയം കൊടുത്ത നാടാണ് കേരളം. അവിടെ ജനിച്ചുവളർന്നയാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ആദിശങ്കരന്റെ സമാധി പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണെന്ന തോന്നൽ ഉള്ളിൽ ശക്തമായിരുന്നു. അഭയം തന്ന നാടിന് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു നൽകേണ്ടത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്.

മിഷൻ ‘കാലടി ടു കേദാറി’നെക്കുറിച്ച്?

2005ൽ വിരമിച്ചതിനു ശേഷം ഫെയ്ത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സംഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകിയിരുന്നു. സാമൂഹിക-പരിസ്ഥിതി-ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനു ശ്രമിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണു യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമാധി സ്ഥലത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിനായി ശങ്കരന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ എല്ലാ സ്ഥാലങ്ങളിൽനിന്നും മണ്ണു ശേഖരിച്ച് അനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അതിനു മുന്നോടിയായി ജ്യോതിർമഠ്, ദ്വാരകാ പീഠം, ശൃംഗേരി പീഠം, പുരി എന്നീ നാലു ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച മഠങ്ങളിലും കാഞ്ചീപുരത്തുമെത്തി അധിപൻമാരുടെ അനുഗ്രഹം തേടി. ആദ്യ പിടി മണ്ണ് കാഞ്ചിയിലെ കാമാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് സ്വാമി ജയേന്ദ്രസരസ്വതിയിൽ നിന്നാണു ശേഖരിച്ചത്. 2014 ഫെബ്രുവരി 14ന് കാലടിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി. ഉജ്ജയിനിൽ നിന്നുള്ള 3 പുരോഹിതരടക്കം 25 അംഗ സംഘമായിരുന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത്. യാത്രാ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പലരും ഇടയ്ക്കു മാറി മാറി വന്നു.

കേണൽ അശോക് കിനി (ഇടത്), കാലടി ആദിശങ്കര ജന്മഭൂമിയിൽ നിന്ന് ‘മിഷൻ കാലടി ടു കേദാർ യാത്ര’യുടെ തുടക്കം (വലത്)

എങ്ങനെയായിരുന്നു യാത്രാ പഥം?

ആദിശങ്കരൻ പോയ വഴിയിലൂടെയാണ് യാത്രയുടെ മുഖ്യഭാഗവും പോയത്. നഗരങ്ങളിൽ യാത്രാപഥത്തിൽ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. എവിടെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് തീരുമാനിച്ചില്ല. എവിടെയെത്തുന്നോ അവിടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടെ രാത്രി തങ്ങി അടുത്ത ദിവസം യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതായിരുന്നു രീതി. 2014ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയമായിരുന്നു. എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ഡിജിപിമാർക്കും ഗവർണർമാർക്കും കത്തെഴുതി പിന്തുണ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെയും അറിയിച്ചു. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയടക്കമുള്ളവർ ഏറെ പിന്തുണ നൽകി.

അദ്വൈത ജ്ഞാനവും ശങ്കരാചാര്യ ചരിത്രവും വിദ്യാർഥികൾക്കും മറ്റും പരിചയപ്പെടുത്താനും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ ഗുരുവായൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തി. കാലടിയിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ മാതാവിന്റെ സമാധിസ്ഥലത്തുനിന്നും കുലദൈവ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും മണ്ണു ശേഖരിച്ചു. എല്ലാ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും, യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളായി. ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേരിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർഥികൾ മണ്ണു നൽകി.

കേരളത്തിനു പുറത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രതികരണം?

ജനങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ ഈ യാത്രയിൽ സഹകരിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാരുടെ പിന്തുണ ഏറെ സഹായകരമായി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മംഗളൂരു, ബെംഗളൂരു വഴി തിരുപ്പതിയിലും പോയി. അവിടെ ഒരു ആരതി ആദിശങ്കരനാണ്. ശൃംഗേരി, ഷിറാലി, ഗോകർണം, ഗോവ, കോലാപ്പുർ, പുണെ, അഹമ്മദ് നഗർ, ഷിർദി, നാസിക്, മുംബൈ, വജ്രേശ്വരി, സൂറത്ത്, വഡോദര, അഹമ്മദാബാദ്, ദ്വാരക, സോമനാഥക്ഷേത്രം, ഇൻഡോർ, ഉജ്ജയിൻ, ഗോവിന്ദ് ഗുഹ, നാഗ്പുർ, റായ്പുർ, ഭുവനേശ്വർ, കൊൽക്കത്ത, ബക്സർ പട്ന, ലക്നൗ, മഥുര, അജ്മീർ, പുഷ്കർ, ഡൽഹി, കുരുക്ഷേത്ര, അമൃത്‌സർ, വാഗ അതിർത്തി ഒക്കെ വലിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി.

കാലടിയിലെ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥികൾ സമാധിയിലേക്കുള്ള മണ്ണ് കലശത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

എംബസിയിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി പാക്ക് അധീന കാശ്മീരിലെ ശാരദാപീഠത്തിൽനിന്നും മണ്ണു ലഭിച്ചു. ഒരു പിടി മണ്ണാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അരച്ചാക്ക് മണ്ണ് ലഭിച്ചു. നേപ്പാളിലെ പശുപതിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും സമീപക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണു ശേഖരിച്ചു. ഗുവാഹത്തിയിലെ കാമാഖ്യയിൽനിന്നും മണ്ണെടുത്തു. പിന്നീടു ജമ്മു, വൈഷ്ണോദേവി, ഡെറാഡൂൺ, ഹരിദ്വാർ, ഉത്തരകാശി, ജോഷിമഠ് വഴി കേദാർനാഥിലെത്തി. പ്രളയമുണ്ടായതിന് കൃത്യം ഒരുവർഷം തികയുന്ന ദിവസം, 2014 ജൂൺ 16ന് മണ്ണ് സമാധിസ്ഥലത്തു നിക്ഷേപിച്ചു.

യാത്രാനുഭവങ്ങളെങ്ങനെയായിരുന്നു?

വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത പല അനുഭവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ മാപ്പോ മറ്റൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആദിശങ്കരൻ നടത്തിയ യാത്രയെങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു തരുന്ന വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണുണ്ടായത്. യാത്രയിലുടനീളം ആദിശങ്കരന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധമായിരുന്നു അത്. ഒരിടത്തും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. കൊൽക്കത്തയിലൊരിടത്ത് മണ്ണിടാൻ ഒരു സന്യാസി വന്നു. ജടയഴിച്ചിട്ട് അട്ടഹസിച്ചപ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ രൂപമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഒരു പിടി മണ്ണു വാരിയിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായി. കേദാർനാഥിലെത്തി മണ്ണു സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ 125 വയസ്സുളള, വസിഷ്ഠ്ഗിരി എന്ന അഘോരി വന്ന് പൂജകൾ ചെയ്തത് അദ്ഭുതകരമായിരുന്നു.

പിന്നീട് സമാധി നിർമാണത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നോ?

അതിനു ശേഷം നിരന്തരം ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരിനും കേന്ദ്രസർക്കാരിനും കത്തെഴുതി. നേരിട്ടു കണ്ടു നിവേദനങ്ങൾ നൽകി. ശങ്കര തീർഥാടന സർക്യൂട്ട്, കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിന് ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേര് നൽകൽ തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചു. ഫെയ്ത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ശങ്കര ജയന്തി ദിനം ലോക ഫിലോസഫേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ 2017ൽ സമാധിയടക്കം പുനർനിർമിക്കാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ നടപടികളാരംഭിച്ചു.

കേദാർനാഥിലെ ആദിശങ്കര സമാധിയിൽ മണ്ണു നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ (ഇടത്), കേണൽ അശോക് കിനി (വലത്).

കേദാർനാഥിൽ അരുൺയോഗിരാജെന്ന ശിൽപി നിർമിച്ച പ്രതിമ അനാഛാദനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. താങ്കളൊരാളുടെ ശ്രമങ്ങളാണ് അതിലേക്കെത്തിയതെന്ന സംതൃപ്തിയുണ്ടോ?

ശങ്കരാചാര്യർ കാശിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എതിരെ ഒരു ചണ്ഡാലൻ വന്ന കഥയുണ്ട്. അറിവിന്റെ ഉത്തുംഗപദത്തിലെത്തിയ ശങ്കരാചാര്യർ ചണ്ഡാലനോട് മാറിപ്പോകാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ചണ്ഡാലൻ ചോദിച്ചു: ഞാൻ വഴിമാറണോ, എന്റെയുള്ളിലെ ദൈവം വഴിമാറണോ?’ ശങ്കരാചാര്യർക്കു തെറ്റു മനസിലായി. അദ്ദേഹം ചണ്ഡാലനു മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചപ്പോൾ ചണ്ഡാലൻ ശിവരൂപം കൈക്കൊണ്ടു. ശിവൻ പറഞ്ഞു: ‘അഹങ്കാരം അറിവിനെ നശിപ്പിക്കും...’ ഈ കഥ നാട്ടിലെ വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യം ഒരിക്കൽ എന്നോടു പറഞ്ഞതാണ്. അതാണ് ഞാനും കരുതുന്നത്. ഇതു ഞാൻ ചെയ്തതല്ല, ശങ്കരാചാര്യരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ചെയ്തതാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു നിമിത്തമായെന്നു മാത്രം.

English Summary: Lt Col Ashok Kini's Mission from Kaladi to Kedarnath; Story of a Divine Journey