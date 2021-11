കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ മർദിച്ച സംഭവം: ആവശ്യമെങ്കിൽ ഏജൻസിയുടെ കരാർ റദ്ദാക്കാന്‍ നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം∙ മെ‍ഡിക്കൽ കോളജിൽ രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്‍ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ നിർദേശം. ആവശ്യമെങ്കിൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കാനും മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.

ആശുപത്രിയിൽ മുത്തശ്ശിക്കു കൂട്ടിരിക്കാനെത്തിയ ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശി അരുൺ ദേവിനെ (28)യാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മർദിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്വദേശി വിഷ്ണു (25), കരകുളം സ്വദേശി രതീഷ് (37), നിതിൻ (23) എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തിരുന്നു.

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മർദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഒരു പുരുഷനെ മൂന്ന് ജീവനക്കാർ മർദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.



