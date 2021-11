ജനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; സമരം തുടരുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ കൃഷി നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ ജനം തയാറല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മൂന്നു വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷവും സമരം തുടരാൻ കർഷക സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.



‘പൊള്ളവാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഏറെ അനുഭവിച്ച ജനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയാറല്ല. കർഷകരുടെ സമരം തുടരുന്നു’– രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മൂന്ന് കൃഷി നിയമങ്ങൾ പാർലമെന്റ് റദ്ദാക്കുകയും മിനിമം താങ്ങുവിലയിൽ നിയമപരമായ ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: People Not Believing PM Due To Past Experience: Rahul Gandhi On Farm Laws