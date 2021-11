രാജസ്ഥാനിൽ മന്ത്രിസഭാ അഴിച്ചുപണി ഇന്ന്; 5 പേർ സച്ചിൻ പക്ഷത്തുള്ളവർ

ജയ്പൂർ∙ രാജസ്ഥാൻ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് 15 പുതുമുഖങ്ങളും. ഇവരുൾപ്പെടെ 30 മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് നാലിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ചുമതലയേൽക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ 21 പേരും പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കു രാജിക്കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

പുതിയ അംഗങ്ങളിൽ നാല് പേർ ജൂനിയർ മന്ത്രിമാരായിരിക്കും. പുതുമുഖ മന്ത്രിമാരിൽ അഞ്ച് പേർ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പക്ഷത്തുള്ളവരാണ്. സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ അനുനായികളായ ഹേമരം ചൗധരി, വിശ്വേന്ദ്ര സിങ്, രമേഷ് മീണ എന്നിവർ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ബ്രിജേന്ദ്ര സിങ് ഒലയും മുരാരി ലാൽ മീണയും സഹമന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.

നിരവധി യോഗങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ശേഷമാണ് പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമായത്. സോണിയ ഗാന്ധി, അശോക് ഗെലോട്ട്, സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, തുടങ്ങിയവരും ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളുും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.



മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം 21 അംഗങ്ങളാണ് മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം 200 ആണ്. അതനുസരിച്ചാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ 30 അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

