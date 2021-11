ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ 750 കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 3 ലക്ഷം വീതം: തെലങ്കാന

ഹൈദരാബാദ്∙ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ, കർഷക സമരത്തിനിടെ മരിച്ച 750ലേറെ കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവു അറിയിച്ചു.



കർഷകരുടെ കുടുംബത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകണമെന്നും കർഷകർക്കെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കേസുകളും പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമരത്തിനിടെ മരിച്ച കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ബിജെപി എംപി വരുൺ ഗാന്ധിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ 700ലധികം കർഷകർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Rs 3 Lakh For Families Of 750 Farmers Who Died During Protest: Telangana