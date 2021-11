ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായാൽ സമരം നിർത്താം; 6 ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കിസാൻ മോർച്ച

ന്യൂഡൽഹി∙ തങ്ങളുന്നയിക്കുന്ന ആറു വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇ–മെയിൽ അയച്ചു. മിനിമം താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമനിർമാണം, വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ റദ്ദാക്കുക, ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം തടയുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിൽ കർഷകരെ കുറ്റക്കാരാക്കുന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കുക, കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എടുത്ത കേസുകൾ റദ്ദാക്കുക, ലഖിംപുർ ഖേരി കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കി അറസ്റ്റു ചെയ്യുക, മരിച്ച 700ലേറെ കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നീ 6 ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമായാൽ സമരം നിർത്തി മടങ്ങുമെന്നും സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: SKM raises pending demands of farmers in letter to PM Modi