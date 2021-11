ചില രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു: രാജ്നാഥ് സിങ്

മുംബൈ∙ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചില രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചൈനയുടെ പേരു പരാമർശിക്കാതെ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുംബൈയിലെ നാവിക സേനാ ആസ്ഥാനത്ത് യുദ്ധകപ്പലായ ‘ഐഎൻഎസ് വിശാഖപട്ടണം’ കമ്മിഷൻ ചെയ്ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



‘ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇടുങ്ങിയ പക്ഷപാതപരമായ താൽപര്യങ്ങളും ആധിപത്യ പ്രവണതകളുംകൊണ്ട് സമുദ്രനിയമം സംബന്ധിച്ച യുഎൻ കൺവൻഷന് (യുഎൻ കൺവൻഷൻ ഓൺ ദി ലോ ഓഫ് ദി സീ – യുഎൻസിഎൽഒഎസ്) തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഏകപക്ഷീയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ യുഎൻസിഎൽഒഎസ് ആവർത്തിച്ച് ദുർബലമാകുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ കപ്പലുകൾ നിർമിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയുടെ സുരക്ഷ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

