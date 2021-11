ആട് മോഷ്ടാക്കള്‍ എസ്ഐയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില്‍ ആട് മോഷ്ടാക്കള്‍ പൊലീസ് ഓഫിസറെ വെട്ടിക്കൊന്നു. നാവല്‍പ്പെട്ടു സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ എസ്.ഭൂമിനാഥനാണ് (50) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ബൈക്കില്‍ പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണു സംഭവം. കവര്‍ച്ചാ സംഘത്തെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ മൂര്‍ച്ചയേറിയ കത്തികൊണ്ടു വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.



ഭൂമിനാഥനും മറ്റൊരു പൊലീസുകാരനും പതിവ് രാത്രികാല ബൈക്ക് പട്രോളിങ്ങിലായിരുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടരയോടെ കീരനൂരിൽവച്ച് രണ്ടുപേര്‍ ബൈക്കില്‍ ആടുമായി പോകുന്നതു കണ്ടു. കൈ കാണിച്ചെങ്കിലും നിര്‍ത്താതെ പോയ സംഘത്തെ ഭൂമിനാഥനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരനും പിന്തുടര്‍ന്നു. തിരുച്ചറപ്പള്ളി പുതുക്കോട്ട ദേശീയപാതയില്‍ക്കൂടി കുതിച്ച സംഘത്തെ കീരനൂര്‍ കലമാവ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു സമീപം ഭൂമിനാഥന്‍ പിടികൂടി.

മറ്റൊരു ബൈക്കില്‍ വരികയായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകനെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെ മോഷ്ടാക്കൾ മൂര്‍ച്ചയേറിയ കത്തികൊണ്ടു ഭൂമിനാഥനെ ആക്രമിച്ചു. തലയ്ക്കു മാരകമായ വെട്ടേറ്റ ഭൂമിനാഥന്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരന്‍ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനു മുന്‍പേ അക്രമികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭൂമിനാഥന്റെ മൃതദേഹം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു.

പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനായി ഡിഎസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാലു പ്രത്യേക സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ദേശീയപാതയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ േകന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. സംഭവത്തില്‍ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്‍, ഭൂമിനാഥന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിനു സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയും ഉറപ്പുനല്‍കി.

English Summary: Sub-inspector hacked to death by goat thieves in Tamil Nadu