ന്യൂഡൽഹി∙ മിനിമം താങ്ങുവില ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയയ്ക്കാൻ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച തീരുമാനം. 27ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ തുടർ സമര പരിപാടികളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുഷെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ നേതാവ് പി.കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു. ചർച്ചക്ക്‌ തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചതായി സംഘടന നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും സമരം പിൻവലിക്കുന്നതിൽ കാത്തിരുന്നു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച തീരുമാനം. താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ച് നിയമ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം, സമരത്തിൽ മരിച്ച കർഷകരുടെ കുടുംബത്തിന് സഹായധനം നൽകണം, കർഷകർക്ക് എതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കണം, ലഖിംപുരിലെ കർഷക കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ അജയ് മിശ്രയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നും പുറത്താക്കണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കർഷക സംഘടനകൾ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു.

27 വരെ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള സമര പരിപാടികൾ നടക്കും. സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം നോക്കി തുടർ സമരപരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കും. കർഷകർ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയതോടെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കം സർക്കാർ ഊർജിതമാക്കി. പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബില്ലിന് ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകരം നൽകും.

English Summary : We'll write an open letter to PM Modi over pending demands, says SKM