അലൻ, താഹ പറയുന്നു: ജയിലിൽ ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഇന്നും ഭീഷണി: പിടിച്ച് അകത്തിടും

കോഴിക്കോട്∙ കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പന്തീരാങ്കാവ് യുഎപിഎ കേസിന് രണ്ടു വർഷം തികഞ്ഞു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട ജയിൽ വാസത്തിനു ശേഷം അലൻ ഷുഹൈബിനും താഹ ഫസലിനും സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ചായ കുടിക്കാൻ പോയതിനല്ല അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ജയിലിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു ചായ കുടിക്കാനിറങ്ങി. കട്ടൻചായയും പരിപ്പുവടയും കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്തു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താനാകില്ലെന്നു പാർട്ടിയിലെ തല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കട്ടൻചായയും പരിപ്പുവടയും കഴിച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താമെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണു അലനും താഹയും. ഇരുവരും മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

പത്രം പോലും തന്നില്ല, കള്ളക്കേസ് എടുത്തു: താഹ

ജയിലിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഏറെയും മോശമായിരുന്നു. എല്ലാ ഫാഷിസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്ന അതേപോലെതന്നെയാണു കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും പെരുമാറിയത്. കോവിഡ് എന്ന അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് ജയിലിൽ ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുസ്തകം, ലൈബ്രറി, വാരികകൾ എല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. പത്രം പോലും വായിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കോടതിയിൽ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് പത്രം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മാത്രം. ‘അതു ദിവസവും തന്നാൽ എന്താ’ എന്നു ചോദിച്ചാൽ അതിനു ശകാരവും പീഡനവുമാണു മറുപടി. ഞങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണു ജയിലിൽ പെരുമാറിയത്.

അലനും താഹയും. ചിത്രം: സജീഷ് ശങ്കർ ∙ മനോരമ

കാക്കനാട് ജയിലിൽ ഞങ്ങളെ മാറ്റിയ സമയത്ത് വളരെ മോശപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. അതു കോടതിയിൽ പറയേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ ഞങ്ങളെ ജയിൽ മാറ്റി. എന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു വ്യാജ കേസ് കൂടി എടുത്തു. ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, കോവിഡ് പരത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന പേരിലായിരുന്നു കള്ളക്കേസ് എടുത്തത്. ആ സമയത്ത് അലനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനായി പലരും സമീപിക്കുകയും സമ്മർദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അലൻ സ്വന്തം നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ജയിലിൽ തടവു പുള്ളികളോടൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണു പെരുമാറുന്നത്. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അതു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അത്തരത്തിലുള്ളവരെ ജയിൽ മാറ്റുകയാണ്. സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകും. ജേണലിസം വിദ്യാർഥി ആയിരിക്കെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പഠനം മുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റിൽ പഠനം തുടരുകയാണ്.

സമൂഹത്തിലെ പല മേഖലകളിലെ ഒരുപാട് പേർ കൂടെ നിന്നു, പിന്തുണച്ചു

നിയമപരമായി പലരും കൂടെ നിന്നതു കൊണ്ടു മാത്രമാണു ഞങ്ങൾക്കു ജാമ്യം കിട്ടിയത്. അലനും താഹയും ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതു കൊണ്ടു മാത്രം അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല പന്തീരാങ്കാവ് യുഎപിഎ കേസ്. മറ്റു രണ്ടു പേർ കൂടി ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്–വിജിത്തും ഉസ്മാനും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ യുഎപിഎ ചുമത്തുമ്പോൾ സമൂഹം വലിയ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. സമൂഹത്തിന്റെ ജാഗ്രത ഉണ്ടെങ്കിലേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കും എതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം കരിനിയമങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷനേടാനാകൂ.

അലനും താഹയ്ക്കും പിന്തുണയറിയിച്ച് കോഴിക്കോട് നടന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്‌മയിൽ ഇരുവർക്കും കട്ടൻചായ നൽകുന്നു. ചിത്രം: സജീഷ് ശങ്കർ ∙ മനോരമ

നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക അവസ്ഥയിൽ അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു നേരെ യുഎപിഎ പോലുള്ള കരിനിയമങ്ങൾ ചുമത്തുന്നു. പരിസ്ഥിതി, മനുഷ്യാവകാശ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കെതിരെ ഒക്കെ ഇതു ചുമത്തപ്പെടുകയാണ്. അവർക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും ശബ്ദിക്കാനും നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള ജാഗ്രത നമുക്കുണ്ടാകണം. സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിലുള്ള സ്റ്റാൻ സ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ജാഗ്രത പോലുമില്ല. ഇതിനെല്ലാം എതിരെ നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മനുഷ്യർ ജയിലിൽ കിടന്നു മരിക്കും. കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്തിന് നമ്മൾ സമാധാനം പറയണം.

മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിൽ കേരളവും പിന്നിലല്ല: അലൻ ഷുഹൈബ്

തലശ്ശേരി പാലയാട് ക്യാംപസിൽ നിയമവിദ്യാർഥി ആയിരിക്കെയാണ് ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സെമസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ജയിലിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ചായയും കടിയും കഴിച്ച്, ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിച്ചു തിരിച്ചു വരുകയാണു പതിവ്. എന്നാൽ യുഎപിഎ ചുമത്തപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ 10 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 17 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ കിടന്നു. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിച്ച ജയിലിനെ കുറിച്ചും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെക്കുറിച്ചും കണ്ടറിഞ്ഞു പഠിക്കാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പന്തീരാങ്കാവ് യുഎപിഎ കേസ്.

അലനും താഹയ്ക്കും പിന്തുണയറിയിച്ച് കോഴിക്കോട് നടന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്‌മയിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: സജീഷ് ശങ്കർ ∙ മനോരമ

ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാ തരത്തിലും മികച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണു കേരളം എന്നു പറയുമ്പോഴും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്പർ വൺ ആണെന്നു പറയുമ്പോഴും പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും ജയിലിന്റെയും മോശം അവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും കേരളം ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. ഈ പറ‍ഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻ സ്വാമിക്കു വേണ്ടി മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ ഒന്നും തന്നെ വിയ്യൂർ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ജയിലിലെ ഇബ്രാഹിംക്കയ്ക്കു വേണ്ടി മിണ്ടാറില്ല. അലനും താഹയ്ക്കുമെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയപ്പോൾ പോലും ഈ വ്യത്യാസം പ്രകടമായിരുന്നു.

അലനെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയ സമയത്ത് അലനു വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാടു പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ താഹയ്ക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു. ജാമ്യം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു താഹ വീണ്ടും ജയിലിൽ പോയപ്പോൾ താഹയ്ക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പിന്നെയും കുറഞ്ഞു. അതു കഴിഞ്ഞ് വിജിത്തും ഉസ്മാനും പിന്നെ പലരും യുഎപിഎ ചുമത്തപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയി. എന്നാൽ ഇവർക്കൊന്നും വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ ആരുമുണ്ടായില്ല. എന്തായാലും ഒരു നിയമ വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽനിന്ന് അഭിഭാഷകനായി വളർന്നാലും എന്റെ നിലപാട് ഒരിക്കലും സെലക്ടീവ് ആയിരിക്കില്ല.

അലനും താഹയും. ചിത്രം: സജീഷ് ശങ്കർ ∙ മനോരമ

യുഎപിഎയ്ക്ക് എതിരാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ യുഎപിഎ ചുമത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും വച്ചു പുലർത്തുക. ഈ സമൂഹത്തിൽ ജയിലുകളിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം. ഇത്തരത്തിലൊരു ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്നു പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം. എന്നാൽ പരസ്യമായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും ‘പിടിച്ച് അകത്തിടും’ എന്ന ഭീഷണിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ജനാധിപത്യത്തിന് എന്തു പ്രസക്തിയാണുള്ളത്?– അലൻ ചോദിക്കുന്നു.

നിലപാടിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് സിപിഎം

നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം തടയൽ (യുഎപിഎ) പ്രകാരം 2019 നവംബർ ഒന്നിനാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തകരായ അലൻ ഷുഹൈബിനെയും താഹ ഫസലിനെയും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കരിനിയമം എന്നു സിപിഎം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന യുഎപിഎ ചുമത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നെങ്കിലും തിരുത്താൻ പൊലീസും സർക്കാരും തയാറായില്ല. സിപിഎം ജില്ലാ ഘടകത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായി രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെ മറ്റു വഴിയില്ലാതായി. ഇരുവരെയും പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി.

അലനും താഹയും കോഴിക്കോട് നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ. ചിത്രം: സജീഷ് ശങ്കർ ∙ മനോരമ

തീവ്ര ഇടതുനിലപാടിലേക്ക് അണികൾ വഴിമാറുന്നതു തടയാൻ ജില്ലയിലുടനീളം സിപിഎം പ്രവർത്തകയോഗങ്ങൾ നടത്തി. മാവോയിസത്തിനെതിരെ പുസ്തകമിറക്കി. പിന്നീട് അലൻ ഷുഹൈബിനെയും താഹ ഫസലിനെയും സിപിഎം പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ‘അവർ മാവോയിസ്റ്റുകൾ തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കു സിപിഎമ്മിൽ സ്ഥാനമില്ല’– എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ കുട്ടികൾ വിശ്വസിച്ച പാർട്ടി പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുകയായിരുന്നെന്നു താഹയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

യുഎപിഎ ചുമത്തിയതിനാൽ കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു. ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ കത്തു നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. യുഎപിഎ ചുമത്തി എൻഐഎക്കു വഴിയൊരുക്കിയത് സർക്കാർ തന്നെയാണെന്ന ആരോപണം ബാക്കിയായി. 10 മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 9ന് അലനും താഹയ്ക്കും എൻഐഎ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ എൻഐഎ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി താഹയുടെ മാത്രം ജാമ്യം റദ്ദാക്കി വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു. ഇതിനെതിരെ ഇരുവരും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു.

അലൻ, താഹ. ചിത്രം: സജീഷ് ശങ്കർ ∙ മനോരമ

2021 ഒക്ടോബർ 28നാണു സുപ്രീംകോടതി ഇരുവർക്കും ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. യുഎപിഎ കുറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതി താഹയ്ക്കു ജാമ്യം നൽകിയത്. കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ അലൻ ഷുഹൈബിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന എൻഐഎയുടെ ആവശ്യവും കോടതി നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു. തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായുള്ള കേവലം ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ യുഎപിഎയുടെ 38–ാം വകുപ്പ് (തീവ്രവാദ സംഘടനയിലെ അംഗത്വം) ചുമത്താനാകില്ല. അതുപോലെ, ഇത്തരമൊരു സംഘടനയ്ക്കു പിന്തുണ അറിയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 39–ാം വകുപ്പും (തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ) നിലനിൽക്കില്ല.

സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധവും പിന്തുണയും ഭാവിയിൽ തീവ്രവാദ പരിപാടികൾ വർധിപ്പിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലാണ് ഈ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തേണ്ടത്. ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരായതാകാം. അതിന്റെ ഭാഗമായാകാം അവരുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങളും ലഘുലേഖകളും കണ്ടത്. ചില പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊഴിച്ചാൽ തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽ ഇവരുടെ സജീവ ഇടപെടലുകൾ തെളിയിക്കുന്നതൊന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇല്ല.

പിണറായി വിജയൻ.

തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്കു വേണ്ടി സാമ്പത്തിക സമാഹരണം നടത്തുന്നത് മറ്റൊരു കുറ്റമാണ്. അതും സംഘടനയുടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാകണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഈ കേസിൽ ചുമത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ അലനും താഹയ്ക്കും ലഘുലേഖകൾ എത്തിച്ചു നൽകിയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന മൂന്നാം പ്രതി പാണ്ടിക്കാട് ചെമ്പ്രശ്ശേരി മേലേതിൽ ഉസ്മാൻ (സി.പി.ഉസ്മാൻ), അലൻ ഷുഹൈബ് അടക്കമുള്ള യുവാക്കളെ നിരോധിത സംഘടനയിലേക്കു റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാരോപിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രതി വിജിത്ത് വിജയൻ (26) എന്നിവർ ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്.

എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഒളിച്ചു കളി?

പന്തീരാങ്കാവ് മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ അലനും താഹയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോഴല്ല ഇവർ അറസ്റ്റിലായത് എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ യുഎപിഎ സംബന്ധിച്ചു നിയമസഭയിൽ കെ.കെ.രമ എംഎൽഎയുടെ ചോദ്യത്തിന് ചായ കുടിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു രമ ചോദിച്ച 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിഷേധമായിരുന്നു മറുപടി.

രമ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾ:

എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ എത്ര പേർക്കെതിരെ യുഎപിഎ നിയമപ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്? പേരുവിവരങ്ങളും ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും നൽകാമോ?

ബി) യുഎപിഎ കേസിൽ വിചാരണത്തടവുകാരായി കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം, കേസിന്റെ വിശദാംശം?

സി) ഇവർ ഇതിനോടകം അനുഭവിച്ച ജയിൽവാസത്തിന്റെ കാലാവധി?

ഉത്തരം: ദേശസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും പ്രത്യേക കോടതികളുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നതുമായ പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി. ഇതേ ചോദ്യമുന്നയിച്ച മറ്റ് എംഎൽഎമാർക്കു ജില്ല തിരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയെന്നു രമ ആരോപിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ യുഎപിഎ കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 2017 ഫെബ്രുവരിയിൽ പി.ടി.എ.റഹിമിനും മേയിൽ ഇ.പി.ജയരാജനും നൽകി. ഏപ്രിലിൽ മുല്ലക്കര രത്നാകരന്റെ ചോദ്യത്തിനും എൻ.എ.നെല്ലിക്കുന്നിന്റെ ചോദ്യത്തിനും യുഎപിഎ വിചാരണത്തടവുകാരുടെ എണ്ണം നൽകി. മേയിൽ പി.കെ.ബഷീറിന് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ യുഎപിഎ കേസുകളുടെ വിശദാംശം നൽകി.

കെ.കെ.രമ. ഫയൽ ചിത്രം

2019 ജൂണിൽ പി.ടി.എ.റഹിമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പഴയ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ യുഎപിഎ കേസുകൾ ഈ സർക്കാർ വേണ്ടെന്നു വച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി. 2020 മാർച്ചിൽ ലീഗ് എംഎൽഎമാരുടെ ചോദ്യത്തിന് പന്തീരാങ്കാവ് കേസ് സംബന്ധിച്ചും 2021 മാർച്ചിൽ എ.പി.അനിൽകുമാറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു യുഎപിഎ ചുമത്തിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ചും മറുപടി നൽകിയതു രമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതേ തുടർന്ന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനെതിരെ കെ.കെ.രമ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകി. യുഎപിഎ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും സിപിഎം ഇത്തരം ഇരട്ടത്താപ്പാണ് തുടർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും കെ.കെ.രമ പറയുന്നു.

English Summary: Alan and Thaha Talk About UAPA Case and Horrifying Experience in Kerala Jails