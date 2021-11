തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവളത്തെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വിദേശിയെ ഉറുമ്പരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുഎസ് പൗരനായ ഇർവിൻ ഫോക്സിനെ (77) ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഒരു വർഷം മുൻപ് കോവളത്തു വന്ന ഫോക്സ് വീണു പരുക്കേറ്റാണു കിടപ്പിലായത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് നേരത്തേ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കടന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുറി പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ടെത്തിയ ആളുകൾ മുറി തുറന്നപ്പോഴാണു ഗുരുതരാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: Bedridden foreigner was found with ants at in Kovalam