തിരുവനന്തപുരം ∙ അമ്മയറിയാതെ കുട്ടിയെ ദത്തു നൽകിയ വിഷയത്തിൽ യഥാർഥ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കു നിർദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോടതി. രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജിയിലെ വിദഗ്ധർ കുട്ടിയുടെയും കുട്ടിയിൽ അവകാശം ഉന്നയിച്ചു പരാതി നൽകിയ അനുപമയുടെയും അജിത്തിന്റെയും ഡിഎൻഎ സാംപിൾ ശേഖരിച്ചതോടെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളാരാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാനാകും.

മുടിയുടെയും കണ്ണിന്റെയും തൊലിയുടെയും നിറം തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീനുകൾ ആണ്. ഈ ജീനുകൾ ഉള്ളത് ഓരോ കോശത്തിലെയും കോശമർമത്തിലെ ക്രോമസോമുകളിൽ ആണ്. ഓരോ മനുഷ്യകോശത്തിലും 23 ജോഡി ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ലിംഗ നിർണയത്തിനുള്ള എക്സ്, വൈ ക്രോമസോമുകളും ഉൾപ്പെടും. ഈ ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡിഎൻഎ എന്ന ജനിതക വസ്തു കൊണ്ടാണ്. ഡിഎൻഎയുടെ അടിസ്ഥാനശിലകൾ 4 തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ആണ്. ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ രണ്ടു നിരകളായി ഇഴ ചേർന്ന് ഒരു പിരിയൻ ഗോവണി ആകൃതിയിലാണ് ഡിഎൻഎ ഉള്ളത്.

‘ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഡിഎൻഎ ഉണ്ടാകും. കവിളിന്റെ ഉള്ളിൽ പഞ്ഞികൊണ്ടു തുടച്ചെടുത്താൽ അതിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന തൊലിയുടെ കോശങ്ങളിൽനിന്നു പോലും ഡിഎൻഎ പരിശോധന ചെയ്യാൻ പറ്റും’– ഫൊറൻസിക് സർജൻ ഡോ. ആർ.രാഗേഷ് പറയുന്നു.

അമ്മയറിയാതെ ദത്തു നൽകിയെന്ന വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ ആന്ധ്രയിലെ വിജയവാഡയിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചു ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉൾപ്പെട്ട കേരള സംഘം വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ.

ഡിഎൻഎയിലെ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഭാഗത്തെ നോൺ കോഡിങ് ഏരിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു. നോൺ കോഡിങ് ഏരിയയിലെ ചില സ്ഥലത്ത് വെറുതേ ആവർത്തിക്കുന്ന ചില ശ്രേണികൾ കാണും. ഷോർട്ട് ടാൻഡം റിപീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്നിതിനെ വിളിക്കും.

ഒരു ചെറിയ ശ്രേണിയിൽ 2 മുതൽ 7 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ഉണ്ടാവാം. ആവർത്തനം 5 മുതൽ 50 തവണ വരെയാകാം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡിഎൻഎ എടുത്താൽ ഏകദേശം 50,000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷംവരെ ഇത്തരത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ശ്രേണികളുണ്ടാകും. ഇതാണ് ഡിഎൻഎ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ജനിതക വ്യതിയാനം ശരീരത്തെ ബാധിക്കില്ല.

ശരീരത്തെ ബാധിക്കാത്തതിനാൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും തലമുറകളിലൂടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഷോർട്ട് ടാൻഡം റിപീറ്റ്സ്. അതിനാൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇതു വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കു നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. 1. കോശങ്ങളിൽനിന്ന് ഡിഎൻഎ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്നു. 2. ഷോട്ട് ടാൻഡം റിപീറ്റ്സിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് പകർപ്പുകൾ പിസിആർ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്നു. 3. ഈ പകർപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോഫോറസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരകൾപോലെ കുറേ ബാൻഡുകൾ കിട്ടും. 4. ഈ വരകൾ അകലം അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഇട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ ബാന്‍ഡുകളുടെ പകുതി അമ്മയിൽനിന്നും പകുതി അച്ഛനിൽനിന്നും ആയിരിക്കും. കുട്ടിയുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ കിട്ടുന്ന ബാന്റുകൾ പകുതി അച്ഛനോടും പകുതി അമ്മയോടും യോജിച്ചാൽ കുട്ടി അവരുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ബാന്റിന്റെ പകുതി അമ്മയുടേതും പകുതി വ്യത്യസ്തവുമായാൽ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശം ഉറപ്പിക്കാം.

