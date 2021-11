മലിനീകരണം: വിദഗ്ധ സമിതി യോഗം ഇന്ന്; നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുമോ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ വായു മലിനീകരണം നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമോയെന്ന് ഇന്നറിയാം. മന്ത്രി ഗോപാൽ റായിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നു ചേരുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി യോഗം നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തും. വായുനിലവാരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.

2 ആഴ്ചയിലേറെയായിട്ടും വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റ–ഇരട്ട വാഹന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർക്കു യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയതും ഇതിനു മുന്നൊരുക്കമായാണെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു.

വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ കമ്മിഷന്റെ നിർദേശമനുസരിച്ചു 10 നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. അവശ്യവസ്തുക്കളുമായെത്തുന്നവ ഒഴികെയുള്ള ട്രക്കുകൾ നഗരത്തിൽ നിരോധിക്കുകയും സ്കൂൾ, കോളജുകൾ എന്നിവ അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ച സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്കു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ വരെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇവ തുടരുമോ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമോ എന്നിവയിലും ഇന്നു ചർച്ചയുണ്ടാകും.

സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് സ്കൂളുകൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചതെന്നാണു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നിർദേശം. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെയാകും തുടരുകയെന്നു അഡീഷനൽ ഡയറക്ടർ റിത ശർമ്മ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

എൻസിആർ – വായു നിലവാരം

നഗരത്തിൽ ഇന്നലെ വായുനിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) 349 എന്ന നിലയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച 374 ആയിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസമായി 20 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റു വീശുന്നുണ്ടെന്നും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയാൻ ഇതാണു സഹായിച്ചതെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആർ.കെ. ജനമണി പറഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ പുലർ കാലത്തെ കാഴ്ചപരിധി 800 മീറ്ററിൽ നിന്നു 2200–3000 മീറ്ററായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു 30 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റു വീശുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

∙ ഫരീദാബാദ്– 377

∙ഗുരുഗ്രാം– 364

∙ നോയിഡ– 322

∙ ഗാസിയാബാദ്– 319



