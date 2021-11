വൈദ്യുതി പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കിൽ വിൽക്കണം: നിർദേശത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ഇബി അധികമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കിൽ വിൽക്കണമെന്ന നിർദേശത്തിൽനിന്നും വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ പിൻവാങ്ങി. നിരക്കു പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്ന കരടു മാർഗരേഖയിലെ വിവാദ വ്യവസ്ഥയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.

നല്ല മഴ ലഭിച്ചതിനാൽ കെഎസ്ഇബി വൈദ്യുതി പുറത്തേക്കു വിൽപന നടത്തിയിരുന്നു. കൽക്കരി ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ യൂണിറ്റിന് 19 രൂപ വരെ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, അധികം ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിനു വിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ നിർദേശം. കെഎസ്ഇബിയുടെയും സംഘടനകളുടെയും എതിർപ്പു പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം മാറ്റിയത്.

വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് 7 ശതമാനം ലാഭവിഹിതം നൽകാനുള്ള നിർദേശവും ഒഴിവാക്കി. 7 ശതമാനമെന്നത് 5.5 ആക്കി കുറച്ചു. കെഎസ്ഇബിയുടെ ലാഭവിഹിതം 3 ശതമാനമാണ്. സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഓരേ നിരക്ക് എന്നതു മാറ്റി വൈദ്യുതി ബോർഡിനും 10 ലൈസൻസികൾക്കും വ്യത്യസ്ഥനിരക്ക് ഈടാക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഒഴിവാക്കി.

പുതിയ റഗുലേഷനിലെ കരടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന വിവാദ വ്യവസ്ഥകൾ കമ്മിഷൻ തിരുത്താൻ തയാറായത് വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫിസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ ജന. സെക്രട്ടറി പി.എസ്.പ്രശാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

