തന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ചൂടിൽനിന്ന് ആ കുഞ്ഞിക്കൈകളെ അടർത്തിമാറ്റുമ്പോൾ, അമ്മയെ പിരിയുന്നതിന്റെ സങ്കടത്തിൽ ആ കുഞ്ഞു വിങ്ങിക്കരയുന്നത് നിസ്സഹായയായി കേട്ടുനിൽക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ, എന്തായിരുന്നിരിക്കും ഉള്ളുപൊള്ളി നിന്ന ആ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മനസ്സിൽ? കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്ന അനുപമയുടെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും മലയാളികൾ ആന്ധ്ര സ്വദേശികളായ ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സങ്കടത്തിന്റെ പൊള്ളലറിയുന്നുണ്ട്.



വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏറെക്കാലമായിട്ടും കുട്ടികളില്ലാതിരുന്ന ആ ദമ്പതികൾ എത്ര പ്രതീക്ഷയോടെയാവും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തത്. അമ്മയുടെ ചൂടും അച്ഛന്റെ ലാളനയും അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതെപോയ ഒരു പൊന്നോമനയെ കൂടെക്കൂട്ടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിന് അർഥവും നിറവുമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ രാജ്യത്തെ, ലളിതമല്ലാത്ത ദത്തെടുക്കൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച്, കാത്തുകാത്തിരുന്നാണ് ഒടുവിൽ അവരും ഒരമ്മയും അച്ഛനുമായത്. എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ അമ്മ വിചാരിച്ചിരിക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊരു വേർപിരിയൽ?

‘മനസ്സു നിറയെ ആന്ധ്രയിലെ ആ ദമ്പതികളാണ്, അവരുടെ വേദനയാണ്’– ദത്തു വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്ധ്രയിൽനിന്ന് കുഞ്ഞിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന വാർത്ത വന്നതുമുതൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ് ആ ദമ്പതികളെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ. ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ, എത്ര ആഹ്ലാദത്തോടെയാകും ആ കുഞ്ഞു വന്നതു മുതൽ അവർ ജീവിതത്തെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുക? അതിന്റെ ചിരിയും കരച്ചിലും എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളാകും അവരിൽ നിറച്ചിരിക്കുക? ഏറെക്കാലം കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ അവർ എത്രത്തോളം അത് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാം? ആ കുഞ്ഞാവില്ലേ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനമായിരിക്കുക?

കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ച് മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അവർ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു പട്ടണത്തിലേക്കു ചേക്കേറിയത് അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാകാം. നാലു വർഷം മുൻപാണ് അവർ കു‍ഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സെൻട്രൽ അഡോപ്ഷൻ റിസോഴ്സ് ഏജൻസിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാത്തിരിപ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു നിയമത്തെയും രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദത്തെടുക്കൽ നൂലാമാലകളെയും പിന്നിട്ട് അവരുടെ കൈകളിൽ എത്തിയത് ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനും. എന്നാൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് ദത്തെടുത്ത കുഞ്ഞിനെ അതേ നിയമസംവിധാനം തന്നെ, ഒരു രാത്രിയിലെത്തി തിരിച്ചെടുത്തു. മൂന്നു മാസമേ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരായുഷ്കാലത്തേക്ക് നീറുന്ന നോവായി ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞുകരച്ചിലുകൾ നിറയില്ലേ?

പെറ്റമ്മയ്ക്കു നീതി ലഭിക്കുമ്പോൾ പോറ്റമ്മയ്ക്കു മുന്നിൽ ഒരു വാതിൽ അടയുകയാണ്. പെറ്റമ്മയുടെ നെഞ്ചുപിളർക്കുന്ന നിലവിളിക്കു കാതുകൊടുത്ത നീതിപീഠം, ഏതു തുലാസ്സിലാവും ആ പാവം പോറ്റമ്മയുടെ നിസ്സഹായമായ കരച്ചിലിനെയളക്കുക? ജനിച്ച് മൂന്നു ദിവസം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ പെറ്റമ്മയെ പിരിഞ്ഞ് ആരുടെയൊക്കെയോ കൈകളിലേക്ക് പോയി, വീണ്ടും മറ്റൊരു അമ്മച്ചൂടിൽനിന്ന് അകലുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യതയാവും ആ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റും നിറയുക...

