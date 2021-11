കൊല്ലം∙ വാടക ബസ് ഇടപാട് വഴി ഒരിക്കൽ കൈപൊള്ളിയ കെഎസ്ആർടിസി വീണ്ടും ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഇല്ലാതെ (ഡ്രൈ ലീസ്) മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് 250 വാടക ബസുകൾക്കാണ് കിലോമീറ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഇക്കുറി ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റി 37 ഉള്ള പ്രീമിയം ക്ലാസ് ലക്ഷ്വറി എസി ബസ് (10) , 37 സീറ്റിന്റെ എസി സെമി സ്ലീപ്പർ ബസ് (20), നോൺ എസി 42 സീറ്റ് സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള എയർ സസ്പെൻഷൻ ബസ് (20), 18 മുതൽ 24 സീറ്റ് വരെ സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള നോൺ എസി മിഡ് സൈസ് ബസ് (100), 25 മുതൽ 32 സീറ്റ് വരെ സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള നോൺ എസി മിഡ് സൈസ് ബസ് (100) എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബസുകൾക്കാണ് ടെൻഡർ.

ബസ് ഉടമകൾ, ബസ് മറ്റു രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകാൻ ശേഷിയുള്ളവർ, മേഖലയിലെ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിഭാഗക്കാർക്ക് കരാറിലേർപ്പെടാം. ബസുകൾ എല്ലാം കേരളത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും നാലുവർഷത്തിൽ താഴെ പഴക്കമുള്ളതും ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷകർ കുറഞ്ഞത് 10 ബസുകൾ എങ്കിലും കൈമാറാൻ ശേഷിയുള്ളവരാവണം. ബസുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഇൻഷുറൻസ്, ടയർ മാറ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ ചെലവ് വാടകയ്ക്കു നൽകുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

കെഎസ്ആർടിസി നിർദേശിക്കുന്ന നിറവും ഡിസൈനും ഉള്ളതായിരിക്കണം ബസുകൾ. ഉയർന്ന ക്ലാസിലുള്ള ബസുകൾ അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾക്കും ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കുമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാവും ഇവയ്ക്കു പ്രധാനമായും ഹാൾട്ട്. മിഡ് സൈസ് ബസുകൾ പ്രധാനമായും ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ യാത്രയ്ക്കാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതത്രെ.

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാവും ബസുകൾ വിവിധ ഡിപ്പോകളിലേക്ക് മറ്റുമായി വിന്യസിക്കുക.കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോകളിലെ പ്രത്യേക പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ ബസുകൾ നിർത്തിയിടാൻ അനുവദിക്കും. ഓരോ ദിവസത്തെ സർവീസ് കഴിയുമ്പോൾ ബസുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ചുമതല കൈമാറുന്നവർക്കായിരിക്കും.

പ്രതിദിനം 18 മണിക്കൂർ വരെ സർവീസിനായി ഉയർന്ന ക്ലാസിലുള്ള ബസുകൾ ഉപയോഗിക്കും. കരാറിനോട് താൽപര്യമുള്ളവർക്കായി 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് ഓൺലൈനിൽ യോഗം നടത്തുമെന്ന് ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഡിസംബർ ആറു വരെയാണ് ടെൻഡർ നൽകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എട്ടിന് രാവിലെ 11ന് ടെൻഡർ തുറക്കുക.

English Summary: KSRTC to secure private buses on lease for services to remote areas