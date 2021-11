ന്യൂഡൽഹി∙ മുംബൈ മുൻ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പരംബീർ സിങ്ങിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി. കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് ജസ്‌റ്റിസ്‌ എസ്.കെ.കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് സിങിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെട്ടിടനിർമാതാവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ മാസങ്ങളായി ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് സിങ്.

ഇതിനിടെ സിങ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സിങ് ജീവന് ഭീഷണി നേരിടുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പുനീത് ബാലി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സിങ് രാജ്യം വിട്ടു ഒളിവിൽ പോയെന്നുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇവ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു.

വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിക്കു സമീപം സ്ഫോടകവസ്തു കണ്ടെത്തിയ കേസിലെ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് മാർച്ച് 18നാണു കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു സിങ്ങിനെ ഹോംഗാർഡ് ഡിജിപി സ്ഥാനത്തേക്കുമാറ്റിയത്. അന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് ബാറുടമകളിൽ നിന്നു 100 കോടി രൂപ പിരിക്കാൻ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നു സിങ് ആരോപിച്ചതു വൻ വിവാദമായിരുന്നു. ഏപ്രിലിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച ദേശ്മുഖിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

അനധികൃത സ്വത്തുകേസ് ഉൾപ്പെടെ 4 കേസുകൾ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്നതോടെ ഒളിവിൽ പോയ സിങ് പുതിയ പദവിയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല. അറസ്റ്റിൽ നിന്നു സംരക്ഷണം തേടി പരംബീർ സിങ് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കെട്ടിടനിർമാതാവ് നൽകിയ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ കേസിൽ സിങ്ങിനെയും അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കൂട്ടാളി റിയാസ് ഭാട്ടിയെയും മുംബൈ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി പ്രഖ്യാപിത കുറ്റവാളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Supreme Court Grants Protection From Arrest To Ex-Mumbai Police Chief Param Bir Singh, Asks Him To Join Investigation