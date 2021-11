മയിലിറച്ചി മാത്രമല്ല പ്രശ്നം; കാര്യം കൗതുകം, കയ്യിൽ വിലങ്ങു വീഴാൻ നിമിഷനേരം മതി!

മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചപ്പോൾ നിതിൻ കരുതിയില്ല അതൊരു വലിയ പുലിവാലാകുമെന്ന്... കൊച്ചു മകന്റെ കൂട്ടുകാർ വന്നപ്പോൾ വല്യപ്പന് വലിയ സന്തോഷം. പഴയ നായാട്ട് കഥകളും വന്യമൃഗങ്ങളെ കെണി വച്ചും വെടിവച്ചും വീഴ്ത്തിയതും അതിന്റെ പല്ലും എല്ലും തലയും എടുത്തുവച്ചതും ആൾ സരസമായി വിവരിച്ചു. വീടിന്റെ പലഭാഗത്തായി ചുമരുകളിൽ അവ മനോഹരമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ത്രില്ലടിച്ച കുട്ടികൾ വല്യപ്പൻ കാണിച്ച വസ്തുക്കളുടെ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം പോസ്റ്റും ഇട്ടു.

വല്യപ്പന്റെ അഭിഭാഷകനായ ഒരു ബന്ധു പോസ്റ്റ് കണ്ട ഉടനെ പാഞ്ഞെത്തി. കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് പോസ്റ്റൊക്കെ ഡീലീറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. സാധനങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽനിന്ന് ഞൊടിയിടയിൽ മാറ്റി. ‘നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ടാടാ കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്നു’ ചോദിച്ച വല്യപ്പനോട് ‘ഇനി ഇതെല്ലാം എന്നന്നേക്കുമായി മറന്നേക്കൂ’ എന്നു പറഞ്ഞ് അഭിഭാഷകൻ മുങ്ങി. ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണം വന്നാൽ കൊടുക്കേണ്ട വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അയാൾ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഥയറിയാതെ, കളിപ്പാട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെപ്പോലെ വല്യപ്പൻ നിന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണിത്.

മലയിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും കൃഷിനാശവും ഒക്കെക്കണ്ട് മനസ്സിടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലയോരകർഷകർക്ക് കുരുക്കാകുന്ന കാര്യമാണിത്. പലരും ഇതിനെ അവഗണിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് ഇതിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല. എന്നാൽ,നിയമത്തിന്റെ പിടിവീണാൽ ജാമ്യം പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ചർച്ച ശക്തമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്.

പിടിവീണാൽ വീണതു തന്നെ

കാര്യം കൗതുകത്തിനാവും ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി കിട്ടിയതാവും. ചിലർക്ക് സമ്മാനമായി കിട്ടിയതാവും. ചിലത് ഓർമകൾ നിലനിർത്താൻ അഭിമാനത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാവും. മതിയായ രേഖകൾ അഥവാ ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവയൊന്നും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു പരാതി, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സന്ദർശനം. അതുമതി ജീവിതം മാറിമറിയാൻ.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം: Jade GAO / AFP

‘മാനുകളുടെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന കൊമ്പുകൾ കാട്ടിൽനിന്ന് പണ്ട് ആദിവാസികൾ കൊണ്ടുവന്നു തരുമായിരുന്നു. അത് ജോടിയായി കിട്ടിയെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ, അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം മാനിന്റെ കൊമ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു കൊഴിഞ്ഞു വീഴുക അപൂർവമാണ്. കത്തിയുടെ പിടി ഒക്കെ ഇടാൻ ഇത് നല്ലതാണ്. ചിലരൊക്കെ, അന്ന് കഠാരകളുടെ പിടി ഇതിലാണ് തീർത്തിരുന്നത്.

മാനിന്റെ കൊമ്പുകൾ തലയോട്ടി സഹിതം കിട്ടിയാൽ കളിമണ്ണും പശയും തുണിയും കൊണ്ട് മനോഹരമായി മാനിന്റെ തലയാക്കി മാറ്റിത്തരാൻ പണ്ട് ആളുണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടുപോത്തുകളുടെ തലയും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് തീർത്ത തലകളാണ് പഴയ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വീടുകളുടെ ചുമരുകളെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. നിയമം വന്നതോടെ അതൊക്കെ എല്ലാവരും എടുത്തു മാറ്റി. ചിലർ ലൈസൻസ് എടുത്ത് അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.’ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് പൂഞ്ചോലയിലെ ആദ്യകാല കുടിയേറ്റക്കാരനായ തോമസ് ജോൺ പറയുന്നു.

ലൈസൻസ് നിർബന്ധം

2003–2004ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച നിയമം അനുസരിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളുടേതായ ഒരു സാധനവും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല. മാനിന്റെ കൊമ്പ്, എല്ല്, കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പ്, ആനക്കൊമ്പ്, പുലിത്തോൽ, കടുവത്തോൽ, പുലി നഖം, കാട്ടുപന്നിയുടെ തേറ്റ, മുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുള്ള്, മലയണ്ണാന്റെ തോൽ (ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്) തുടങ്ങിയവ വീട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്താൽ അത് ജാമ്യം പോലും ലഭിക്കാത്ത വലിയ കുറ്റമാണ്.

ജാവൻ കടുവയുടെ തൊലി മൃഗക്കടത്തുകാരനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ. ചിത്രം: Juni Kriswanto / AFP

നിലവിൽ വീടുകളിൽ ഉള്ളവ സൂക്ഷിക്കാൻ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ആ സമയ പരിധി കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി. സർക്കാർ നൽകിയ ഇളവുകൾ അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കാരണം പലരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല. കാരണം, തോക്ക് ലൈസൻസ് പോലെ കഠിനമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നത്. കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളാണ് പലരെയും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത്.

‘ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉത്തമം’

അസമിൽ കോടികളുടെ കണ്ടാമൃഗക്കൊമ്പുകൾ അടുത്തിടെ കത്തിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ, കേരളസർക്കാർ രഹസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആനക്കൊമ്പുകളും കത്തിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. കാരണം, നിയമപ്രകാരം ഇനി അവ വിപണനം ചെയ്യാനോ അവ ഉപയോഗിച്ച് കൗതുകവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നിർമിക്കാനോ കഴിയില്ല.

അസമിൽ കണ്ടാമൃഗക്കൊമ്പുകൾ കത്തിക്കുന്നു. ചിത്രം: Biju BORO / AFP

‘കേരളത്തിലെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലയിടത്തുനിന്നും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുറപ്പാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു പരിശോധന നടക്കും വരെ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല. എന്നാൽ, അയൽക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കലഹം, തീപിടിത്തം, മോഷണം, മറ്റ് അത്യാഹിതങ്ങൾ എന്നിവ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ അന്വേഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരും. അവർ കേസെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കൈവശമുണ്ടെന്നു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അവ നശിപ്പിച്ചുകളയുകയാണ് ഉത്തമം. പലർക്കും ഇതിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുകയുമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം’– പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വനം വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

അത്ര നല്ലതല്ല ഈ ‘ട്രോഫി’ കിട്ടുന്നത്!

മാൻകൊമ്പ്, കാട്ടുപോത്തിന്റെ തല, പുലിത്തോൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം 1972ലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് (പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ) ആക്ട് പ്രകാരം ‘ട്രോഫി’കളായാണു കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾ 5 പ്രകാരം ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതു ബാധകമല്ല. അതിനാലാണ് കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അവയുടെ ഇറച്ചി ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ മാൻകൊമ്പ്, കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ നഖം, പല്ല്, മുട്ട, കൂട്, മുള്ള് തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ചാൽ അകത്താകുമെന്നത് ഉറപ്പ്. വന്യജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ വേട്ടയാടി അതിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യത്തിലിട്ടാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് നേരത്തേ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അസമിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കണ്ടാമൃഗക്കൊമ്പുകൾ. ചിത്രം: Biju BORO / AFP

അടുത്തിടെ മയിലിന്റെ ഇറച്ചിയെടുത്ത് കറിവയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദം ശക്തമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മയിലിറച്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുനിന്ന് ഇറച്ചി ശേഖരിക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. വിവാദത്തെത്തുടർന്ന് ആ ശ്രമം ഫുഡ് വ്ലോഗർ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഇറച്ചിക്കായോ മയിൽപീലിക്കായോ ആ പക്ഷികളെ കൊല്ലുന്നത് നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1972ലെ വെൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ആക്ടിലെ ഷെഡ്യൂൾ 1 പ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷിത പക്ഷിയാണ് മയിൽ. ഇതിനെ കൊന്നാൽ സെക്‌ഷൻ 51 (1–എ) പ്രകാരം ഏഴു വർഷം വരെയാണ് തടവുശിക്ഷ. ഒപ്പം പിഴശിക്ഷയും. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന മയിൽപ്പീലി വിൽക്കാം. ഇതു മുതലെടുത്ത് പലരും മയിലുകളെ കെണിവച്ചു പിടിക്കുകയും പീലിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട്. അടുത്തിടെ രാജസ്ഥാനിലെ ആരവല്ലി മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കെണി വച്ച് മയിലുകളെ പിടികൂടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയും കർശന നടപടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

