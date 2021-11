ക്രൂര മർദനം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉയർന്ന അതേ ഇടിമുറിയിൽ?

കൊച്ചി ∙ ചെലവന്നൂർ സ്വദേശിയെ അക്രമിസംഘം ക്രൂരമായി മർദിച്ചതു ചളിക്കവട്ടത്തുള്ള ‘ഇടിമുറി’യിലിട്ട്. സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കളും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചളിക്കവട്ടത്ത് ഇടിമുറിയുണ്ടെന്നു സിപിഎം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നതാണ്. പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള സുബ്ബ് രാജ്, സുന്ദരൻ, അനൂപ് എന്നിവർ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കളാണ്. ഗുണ്ടാനേതാവ് ആലുവ ഫൈസലിനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയെ തുടർന്നാണ് ചെലവന്നൂർ സ്വദേശി ആന്റണി ജോണിയെ കൊച്ചിയിലും ആലുവയിലുമായി നഗ്നനാക്കി മർദിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. മർദനത്തിന്റെ വിഡിയോയും മറ്റു വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നതോടെ പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്. ഇവരെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ ആന്റണി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

നവംബർ 11നാണ് ചെലവന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ സുഹൃത്തിന്‍റെ അമ്മയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് എത്തിയ ആന്റണിയെ ഫൈസൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലംഗ സംഘം മർദിച്ച് കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. രാത്രി 9.30 ന് അങ്കമാലിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെത്തിച്ച് ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. വടിവാളുമായി എന്തിനു വന്നു എന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു മർദനം. സുബ്ബ് രാജിന്റെ ഇടിമുറിയിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള മർദനം. വീണ്ടും അങ്കമാലിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി പൂർണ നഗ്ന്നാക്കി മർദനം തുടർന്നെന്നും ആന്റണി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

മർദനശേഷം വാരിയെല്ലു തകർന്ന ആന്റണിയെ ആലുവ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതും ഇതേ സംഘമാണ്. പരാതിപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തോടെ തീർത്തുകളയും എന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. ബൈക്കിൽനിന്നു വീണു പരുക്കു പറ്റിയെന്നാണ് ആന്റണി ആദ്യം ഡോക്ടറോടു പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹോയത്തോടെ എറണാകുളം സൗത്ത് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചളിക്കവട്ടത്ത് ഇടിമുറിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു സിപിഎം വൈറ്റില ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്ന ആക്ഷേപം. ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു പണാപഹരണം നടത്തുന്നതായും മാഫിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതായും സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾ ആരോപിച്ചു. ഇക്കാര്യം നേരത്തേ മനോരമ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആന്റണി ജോണി നൽകിയ മൊഴിയെന്നു പരാതിക്കാർ പറയുന്നു.



