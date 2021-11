തിരുവനന്തപുരം∙ ഭൂമി തരംമാറ്റത്തിന് ഫീസിന് അപേക്ഷ തീയതി മാനദണ്ഡമാക്കിയത് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകേണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തരംമാറ്റ അപേക്ഷകള്‍ വേഗത്തില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ ആര്‍ഡിഒമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം കൊടുത്തു. 25 സെന്റ് വരെയുള്ള ഭൂമി തരംമാറ്റത്തിന് ഫെബ്രുവരി 25ന് മുന്‍പുള്ള അപേക്ഷകള്‍ക്കും ഫീസ് ഒഴിവാക്കി രണ്ടാഴ്ചക്കകം റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കും. വിധി നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാരിലെ അനിശ്ചിതത്വം മനോരമ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതതോടെയാണ് അപ്പീല്‍ പോകേണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്.

ഡേറ്റ ബാങ്കില്‍ പെടാത്ത 25 സെന്റ് വരെ തരംമാറ്റുന്നതിന് ഫീസ് ഒഴിവാക്കി ഫെബ്രുവരി 25നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കിയത്. എന്നാല്‍ 25ന് മുന്‍പ് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ ഭൂമി വിലയുടെ 10 ശതമാനം നല്‍കണമെന്നും ഫീസ് ഇളവിന് മുന്‍കാല പ്രാബല്യം ഇല്ല എന്നുമായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്. എന്നാല്‍ ഫീസ് സൗജന്യം നല്‍കുന്നതില്‍ തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കി വേര്‍തിരിവ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ റവന്യൂ വകുപ്പ് അപ്പീല്‍ പോകുമോ എന്നതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാത്തതോടെ അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ആര്‍ഡിഒമാര്‍ പിന്‍മാറിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം മനോരമ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ അപ്പീല്‍ നല്‍കില്ലെന്ന് റവന്യൂ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആര്‍ഡിഒമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി.

25 സെന്‍റ് വരെ ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഉത്തരവിറങ്ങും. ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന റവന്യൂ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. തുടര്‍ന്ന് വൈകാതെ ഉത്തരവിറങ്ങും. അപ്പീല്‍ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുക്കാതിരുന്നത് 91000 അപേക്ഷകളെയാണ് ബാധിച്ചത്. ആര്‍ഡിഒ മാരുമായി ഇന്നും റവന്യൂവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിയും ഇന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തും.

English Summary: Convert unnotified land up to 25 cents free of cost