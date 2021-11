ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ശത്രുസേനകളുടെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ആകാശത്തിലെ ഒരു കരുത്തൻ അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ഭാഗമാകും. സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിനും കരുത്തുറ്റ ആക്രമണത്തിനും കെൽപുള്ള ‘എംക്യു 9 ബി പ്രിഡേറ്റർ’ ഡ്രോണുകളാണ് യുഎസിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. നിരീക്ഷണവും ആക്രമണവും ചേർന്ന് ‘ഹണ്ടർ – കില്ലർ’ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡ്രോൺ ആളൊരു പുലിയാണ്! പാക്ക്, ചൈന ഭീഷണികൾ നേരിടുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനാൽത്തന്നെ പ്രാധാന്യവുമേറെ. യുഎസുമായി ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ ഇടപാടുമാണിത്.

എത്തുക 30 ഡ്രോണുകൾ

22,500 കോടി രൂപയ്ക്ക് 30 ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതി. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകൾക്ക് 10 വീതം ഡ്രോണുകൾ ലഭ്യമാക്കും. കര, വ്യോമ സേനകൾക്കുള്ള പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോണുകളെ ‘സ്കൈ ഗാർഡിയൻ’ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നാവികസേനാ പതിപ്പിന്റെ പേര് ‘സീ ഗാർഡിയൻ’. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അടുത്തിടെ ചേർന്ന ഉന്നത സമിതി ഡ്രോൺ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയതായാണു വിവരം.

എംക്യു 9 ബി പ്രിഡേറ്റർ. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: US Air Force

കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള പ്രതിരോധ സംഭരണ കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു പദ്ധതി വൈകാതെ സമർപ്പിക്കും. കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ, സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പദ്ധതിയെത്തും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി പച്ചക്കൊടി കാട്ടുന്നതോടെ പദ്ധതി ഒൗദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷമാദ്യം അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയുള്ള തുടർചർച്ചകളുടെ ഫലമായാണ് ഇടപാട് യാഥാർഥ്യത്തോടടുക്കുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഡ്രോണുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പ്രിഡേറ്ററുകളുടെ സ്ഥാനം. ദീർഘദൂരം ഉയർന്നു പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലോങ് എൻഡ്യൂറൻസ് (ഹെയ്‌ൽ) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡ്രോണുകളാണിവ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാഖ്, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ സിഐഎ ഇതുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തീതുപ്പും ഹെൽഫയർ മുതൽ ബോംബുകൾ വരെ

ലേസർ നിയന്ത്രിത ബോംബുകൾ, ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ എന്നിവ വഹിക്കാൻ കെൽപുള്ള ഡ്രോണുകളാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. 2 ചിറകുകളുടെയും ആകെ നീളം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെയത്ര. അവയ്ക്ക് 2 ടൺ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ വഹിക്കാം. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള 9 സ്ഥലങ്ങളാണു (ഹാർഡ് പോയിന്റുകൾ) ചിറകുകളിലുള്ളത്.

എംക്യു 9 ബി പ്രിഡേറ്റർ. ചിത്രം: REUTERS/Josh Smith/File Photo

ശത്രുസേനയുടെ സായുധ ടാങ്കുകൾ തകർക്കാൻ കരുത്തുള്ള ലേസർ നിയന്ത്രിത മിസൈൽ ആണ് ഹെൽഫയർ. നിലവിൽ കരസേനയുടെ പക്കലുള്ള അപ്പാച്ചി ആക്രമണ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ ഘടിപ്പിച്ചവയാണ്. പരമാവധി 40,000 അടി ഉയരത്തിൽ 40 മണിക്കൂർ നിർത്താതെ പറക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾക്ക് ശത്രുമേഖലകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനാവും. യുദ്ധക്കപ്പലുകളെയും തകർക്കാനാവും. നിരീക്ഷണത്തിനായി അത്യാധുനിക ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുകളുണ്ട്. താഴെയുള്ള ‘ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനി’ലിരുന്ന് ഉപഗ്രഹ സിഗ്നലുകൾ വഴിയാണു ഡ്രോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ആകാശത്ത് ഡ്രോൺ, കാണാമറയത്ത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ

ചൈനയുമായി അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന വേളയിൽ ഡ്രോണുകളുടെ വരവ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനകൾക്കു കരുത്തു പകരും. ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനു പുറമെ വേണ്ടിവന്നാൽ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനും അവയ്ക്കു സാധിക്കും. പാക്ക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകര ക്യാംപുകൾ ലക്ഷ്യമിടാനും സാധിക്കും. ശത്രുമേഖലയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ഏറെയുണ്ട്. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായാൽ, വിമാന പൈലറ്റുമാർ ശത്രുവിന്റെ പിടിയിലകപ്പെടാനോ വീരമൃത്യു വരിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു.

അരിസോണയിലെ പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോൺ. ചിത്രം: John Moore/Getty Images/AFP

എന്നാൽ, ആളില്ലാ പറക്കു വിമാനങ്ങളായ ഡ്രോണുകൾക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല. താഴെയുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നാണ് ഡ്രോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിനു കിലോമീറ്റർ അകലേക്കു പറക്കാൻ അവയ്ക്കു സാധിക്കും. ശത്രുമേഖലയിലേക്ക് കയറുന്ന ഡ്രോണുകൾ അവിടെനിന്നുള്ള തൽസമയ ദൃശ്യങ്ങൾ, വിഡിയോകൾ എന്നിവ പകർത്തി കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയയ്ക്കും. അവ പരിശോധിച്ച ശേഷം, ആവശ്യമെങ്കിൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള നിർദേശം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു നൽകും. ആകാശത്തു നിന്ന് ഡ്രോണുകൾ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ, അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ആയിരക്കണക്കിനു കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ സുരക്ഷിതനാണ്.

പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഡ്രോണുകൾ

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിലെ നിരീക്ഷണത്തിനായി 2020 നവംബറിൽ 2 സീ ഗാർഡിയൻ ഡ്രോണുകൾ (പ്രിഡേറ്ററിന്റെ നാവികസേനാ പതിപ്പ്) യുഎസിൽനിന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്കു നാവികസേന പാട്ടത്തിനെടുത്തിരുന്നു. സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനീസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും നടത്തുന്ന രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അവയുടെ മുഖ്യ ദൗത്യം. പാട്ടത്തിനെടുത്തവ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ളവയായിരുന്നെങ്കിൽ സീ ഗാർഡിയന്റെ ആക്രമണ പതിപ്പാണ് ഇനി നാവികസേനയ്ക്കു ലഭിക്കുക.

എംക്യു9 റീപ്പർ, എംക്യു 1 ബി പ്രിഡേറ്റർ. ചിത്രം: Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിക്കു പുറമെ ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലും കടന്നുകയറാനുള്ള ശ്രമം ചൈനീസ് സേന സജീവമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡ്രോണുകൾ നാവികസേന അടിയന്തരമായി പാട്ടത്തിനെടുത്തത്. പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭേദഗതി ചെയ്ത പ്രതിരോധ സംഭരണ ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണു ഡ്രോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ രജാലി നാവിക സ്റ്റേഷനിൽ പി8 ഐ നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഡ്രോണുകളുടെ താവളം. പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ, നാവികസേനയ്ക്കുള്ള 10 എണ്ണമുൾപ്പെടെ 30 ഡ്രോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം യാഥാർഥ്യത്തോടടുക്കുന്നത് പ്രതിരോധ സേനകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരും.

English Summary: What is MQ9 Predator or Reaper? India and US Sign for Biggest Drone Deal