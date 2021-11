ക്രിസ്മസിന് മുംബൈയിൽനിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; ടിക്കറ്റ് തീരാറായി..

മുംബൈ∙ ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകേണ്ട. കേരളത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന ട്രെയിനുകളിലെ ടിക്കറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നുണ്ട്. കുർള-തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി എക്‌സ്പ്രസിൽ (16345) ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ സ്ഥിതി പ്രകാരം സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിൽ ഡിസംബർ 23, 24 തീയതികളിൽ ആർഎസി ആയിക്കഴിഞ്ഞു.

20,21, 22 തീയതികളിൽ 26, 129, 65 എന്നിങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്. തേഡ് എസിയിൽ 20, 21 തീയതികളിൽ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്. 22ന് ആർഎസി 21, 23 ന് വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് 5, 24ന് ആർഎസി-21, സെക്കൻഡ് എസിയിൽ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല. മംഗള എക്സ്പ്രസിൽ (12618) പൻവേലിൽ നിന്ന് എറണാകുളം ജംക്‌ഷനിലേയ്ക്ക് ഡിസംബർ 20, 21, 22, 23. 24 തീയതികളിൽ സ്ലീപ്പർ, തേഡ് എസി, സെക്കൻഡ് എസി ക്ലാസുകളിൽ വെയ്റ്റ്ലിസ്റ്റ് ആയി.

തിങ്കൾ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലെ കുർള – കൊച്ചുവേളി ഗരീബ് രഥ് (12201) എക്സ്പ്രസിൽ തേഡ് എസിയിൽ 20 ന് ആർഎസി 63, 24 ന് വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് 91. എസി ചെയർകാറിൽ 20ന് 108, 24ന് 57 എന്നിങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്. മുംബൈയിലെ കോവിഡ് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ പേർ ദീർഘയാത്രകൾക്ക് തയാറാകുന്നുണ്ട്. ദീപാവലി സീസണിലും കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിലെ പുരോഗതിയും ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നു.

ഓർക്കാൻ

ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനുകളുടെ സ്പെഷൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ഓർക്കുക. കോവിഡ് കാലത്ത് സ്പെഷൽ ആയി സർവീസ് നടത്തിയ ട്രെയിനുകൾ പൂർവസ്ഥിതിയിലായി. ട്രെയിൻ നമ്പറുകളിലും മാറ്റമുണ്ട്.

വിമാന നിരക്ക്

മുംബൈയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേയ്ക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകളിൽ ഡിസംബർ 20 -24 കാലയളവിൽ 5,562-6,520 രൂപ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്തിന് 5,943-6,423 രൂപ, കണ്ണൂരിന് 2,200-2,598 രൂപ, കോഴിക്കോടിന് 5,523- 5,838 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതേ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ.

