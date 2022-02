തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വപ്നയിൽനിന്ന് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.

സ്വർണക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ എല്ലാ അവിഹിത ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും ശിവശങ്കറിന് അറിയാമെന്നാണ് സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നയതന്ത്ര ബാഗുകൾ കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞപ്പോൾ ശിവശങ്കറിനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും, ബാഗേജിൽ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞുതന്നെയാണ് ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ടതെന്നും സ്വപ്ന ആരോപിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഈ ആരോപണം മുൻപ് ഉയർത്തുകയും വിവാദമാകുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള ആരും ശിവശങ്കറിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വർണക്കടത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാൾ ശിവശങ്കറിന്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞതോടെ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും.

തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാമായിരുന്ന ശിവശങ്കർ, സ്വർണക്കടത്ത് പിടികൂടിയതിനു പിന്നാലെ കീഴടങ്ങാതെ ഒളിവിൽപോകാനാണ് നിർദേശിച്ചതെന്ന് സ്വപ്ന ആരോപിക്കുന്നു. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും സ്വപ്നയെ ഒളിവിൽപോകാനും മുൻകൂർജാമ്യത്തിനും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശിവശങ്കർ സഹായിച്ചതെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാനുണ്ട്. സ്വപ്നയുടെ പണം ലോക്കറിൽ വയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് സഹായിച്ചതെന്നായിരുന്നു ശിവശങ്കർ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ലോക്കറിലെ പണം തന്റേതു മാത്രമല്ലെന്നും അതിൽ ശിവശങ്കറിനു പങ്കുണ്ടെന്നുമാണ് സ്വപ്ന പറയുന്നത്. സ്വപ്നതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികൾ കൂടുതൽ വിവരം ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവശങ്കറിനെതിരെ തന്റെ പക്കൽ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

ശിവശങ്കർ, സ്വപ്ന

ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖയെക്കുറിച്ചും ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് സ്വപ്ന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേസിൽ കുടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികrൾ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു ശബ്ദരേഖയുടെ ഉള്ളടക്കം. എന്നാൽ, കേസിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞതായി ചിലർ ഉറപ്പു നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് അവർ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സ്വപ്ന പറയുന്നത്. ഇതിനു നേതൃത്വം നൽകിയത് സ്വപ്നയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎം അനുഭാവിയായ പൊലീസുകാരിയാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴികൊടുക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്ന ശബ്ദരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡിക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഇഡിയും കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ജയിലിൽനിന്ന് ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തുടർ അന്വേഷണം നടത്തും.

നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാനിരിക്കേ, സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സർക്കാരിനു കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. സ്വപ്നയെ സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ചതിൽ തനിക്കു പങ്കില്ലെന്നായിരുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ, ശിവശങ്കർ നിർദേശിച്ചത് അനുസരിച്ചാണ് തനിക്കു ജോലി ലഭിച്ചതെന്നാണ് സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതിനായി ഏജൻസിയെ തന്നെ ശിവശങ്കർ മാറ്റിയെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും സ്വപ്ന നടത്തി. ലൈഫ് മിഷനിൽ യൂണിടാക് കമ്പനിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ശിവശങ്കറിന്റെ അറിവോടെയാണെന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നു. സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ശിവശങ്കർ.

English Summary: Central agencies will investigate the revelations of Swapna Suresh