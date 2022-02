ആപ്പിൾ കാണാൻ സുന്ദരനെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കേട്; ഗുണമേന്മ പരിശോധന അവതാളത്തിൽ

കോഴിക്കോട്∙ ഇറക്കുമതി സാധനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനം അവതാളത്തിലെന്ന് ആരോപണം. ഇറാനിൽ നിന്നെത്തുന്ന ആപ്പിൾ ഏറെയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ചിലതു ഉൾഭാഗം കേടാണ്. കാഴ്ചയിൽ കുഴപ്പമില്ല, വിലയും കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ആപ്പിൾ മുറിച്ചാൽ ഉള്ളിൽ കേടു വന്നതായി കാണാം.



കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരനായതു കൊണ്ട് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകും. കച്ചവടക്കാരും നല്ലതാണെന്ന ധാരണയിലാണു വാങ്ങി വിൽപനയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആപ്പിൾ ഇറാനിൽ നിന്നു വരുന്നതാണെന്നു വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു.

ഇവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കാതെ വരുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ വിൽപനയ്ക്കു അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളടക്കം എല്ലാം പോർട്ടിൽ വച്ചു പരിശോധിച്ചു ഗുണമേന്മ ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചയയ്ക്കും. ഇവിടെ അതു കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ചീത്ത സാധനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് അയയ്ക്കും.

കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നു പെട്ടികൾ അതേപടി ലോറിയിൽ കയറ്റി വിപണിയിലേക്കു വിടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഇറാനിൽ നിന്ന് അൻപതും നൂറും കണ്ടെയ്നർ ആപ്പിൾ ഒന്നിച്ചു വരും. അതിൽ ചില കണ്ടെയ്നറിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളിൽ കേടായ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്. അതു വിപണിയിലെത്തുകയും കച്ചവടക്കാരും ജനങ്ങളും ഒരു പോലെ വഞ്ചിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

English Summary: Quality inspection of imported goods is not carried out