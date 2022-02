ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ജാതിയല്ല, ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതരീതി: യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

നോയിഡ∙ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ജാതിയല്ല, മറിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതരീതിയാണെന്ന് യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവുമായ ദിനേഷ് ശർമ. തന്റെ പാർട്ടി ഒരു വിവേചനവുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ദിനേഷ് പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ ജില്ലയിലെ ജെവാർ മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പ്രചാരണത്തിന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെക്കുറിച്ചും ജാതീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചു പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കു വികസനം വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് ഞാൻ പറയും. എല്ലാ ജാതികൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.’– ദിനേഷ് ശർമ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം താനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്നും അതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തി ‘സർവേ ഭവന്തു സുഖിന’ ആണെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നും ദിനേഷ് ശർമ പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്. എല്ലാ ജാതികളും അധ്യാപകരെ ദൈവങ്ങളായി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ ബ്രാഹ്മണരാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ജാതിയല്ല, ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതരീതിയാണ്.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിജെപി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജാതിഭേദമന്യേ മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും എംഎൽസിമാരും ബിജെപിക്കുണ്ട്. മറ്റു പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ‌ആളുകൾക്കിടയിൽ വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദിനേഷ് ശർമ പറഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ട വോട്ടെപ്പ് നടക്കുന്ന 10നാണ് പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലെ ജെവാർ മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ മാർച്ച് 10ന് നടക്കും.

English Summary: "Brahmin A Superior Way Of Living Life": UP Deputy Chief Minister