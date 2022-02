‘പ്രകൃതിയെ മറന്ന് സിൽവർ ലൈൻ അരുത്; ലോകായുക്ത ഭേദഗതി സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല’

അഴിമതിക്കും ആർഭാടത്തിനും എതിരാണ് സിപിഐ എന്നാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട്. സ്വജീവിതത്തിൽ ഈ നിഷ്ഠകൾ പുലർത്തുന്ന സിപിഐ നേതാക്കളിൽ മുന്നിലാണ് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ. പറയാനുള്ളത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയും മുല്ലക്കരയ്ക്കില്ല. പാർട്ടിക്ക് അകത്തും പുറത്തും ആർജവത്തോടെ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലം. 2006ലെ വിഎസ് സർക്കാരിൽ കൃഷി മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മികവു തെളിയിച്ച മുല്ലക്കര പിന്നീട് രണ്ടുതവണ കൂടി നിയമസഭാംഗം ആയെങ്കിലു മന്ത്രിയായില്ല.

പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുനിന്നു മാറി നിന്ന മുല്ലക്കര ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന നിർവാഹകസമിതി അംഗം എന്നതിനൊപ്പം കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കൂടി ചുമതല വഹിക്കുന്നു. കൊല്ലത്തെ പാർട്ടിയിൽ സംഘടനാ തർക്കങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടിയപ്പോൾ പ്രശ്ന പരിഹാരകനായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഈ മുതിർന്ന നേതാവിനെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർണക്കടത്തു മുതൽ ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതിയും സിൽവർ ലൈനും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ‘ക്രോസ് ഫയറിൽ’ അദ്ദേഹം നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി. മലയാള മനോരമ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സുജിത് നായരോട് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ സംസാരിക്കുന്നു...

മുല്ലക്കര രത്‌നാകരൻ. ചിത്രം: മനോരമ

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉയർന്നു വന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നു തുടങ്ങാം. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് വീണ്ടും വൻ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തു തോന്നുന്നു?

സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്തോളം കാലം സത്യത്തെ പലതരത്തിൽ മൂടിവയ്ക്കാനും വളച്ചൊടിക്കാനും കഴിയും. ഇതിനെല്ലാം ഇത്രമാത്രം വാർത്താ പ്രാധാന്യം കിട്ടുമ്പോൾ അതു ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽ സമൂഹത്തെതന്നെ കൊണ്ടു നിർത്തുന്നത് ശരിയാണോ? അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജൻസികളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ സംശയം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വപ്നയും ശിവശങ്കറും ഏജൻസികളും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇരുട്ട് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും നല്ലതല്ല.

മന്ത്രിയുംഎംഎൽഎയും ആയിരിക്കെ എം.ശിവശങ്കറുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. എന്റെ വകുപ്പ് കൃഷി ആയിരുന്നതു കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും യോഗങ്ങളിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല.

ശിവശങ്കർ, സ്വപ്ന സുരേഷ്

അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായോ? പുകമറ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സത്യം പുറത്തുവരാൻ യുക്തമായ അന്വേഷണം വേണ്ടതല്ലേ?

കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് വാർത്താ പ്രളയം തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം സംശയത്തിന്റെ കടലാണ് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. സ്വപ്നയുടെ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, അവർക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് എന്നിവയെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഏജൻസികളാണ് അന്വേഷിച്ചത്. ആ ഏജൻസികൾ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം അതു പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ അവിശ്വസിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

ഇതിലെല്ലാം ഒരു പാട് വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ താൽപര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്വയം സംരക്ഷിക്കുകയും മറ്റൊരാളെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ കൊണ്ടു ചെന്നു നിർത്തുകയുമാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ തട്ടിപ്പിനെല്ലാം കൂട്ടുനിന്നെന്ന ആരോപണം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് എത്രമാത്രം ഭൂഷണമാണ്?

ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഓഫിസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ശിവശങ്കർ എത്രമാത്രമാണ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയോ കോടതിയുടെയോ അന്തിമ തീർപ്പ് വന്നിട്ടുമില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുട്ടിൽ ടോർച്ചടിച്ച് സത്യം കണ്ടെത്തുന്നത്? ശരിയായ കാര്യം അറിയാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത്.

എം.ശിവശങ്കർ

പുസ്തകം എഴുതി ശിവശങ്കർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ അടിയാണെന്ന വിമർശനത്തക്കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രതികരണം?

സാമാന്യം കഴിവുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടാണ് ശിവശങ്കറിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ചുറ്റുപാടുകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ മൂല്യബോധം ഉണ്ടാക്കും. തന്നെക്കുറിച്ച് തെറ്റായി എന്തെങ്കിലും ചിന്ത സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതു തിരുത്താനായി വേണ്ടതു ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതു വായിച്ച് സമൂഹം വിലയിരുത്തട്ടെ. പക്ഷേ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ചേരുമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എഴുതിയതെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തായാലും പുസ്തകം നന്നായി വിറ്റുപോകും.

മുഖ്യമന്ത്രി തൊട്ട് മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വരെ ഉള്ളവരിലേക്ക് ഈ വിവാദം കടന്നു ചെന്നു. ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് ഇതിൽനിന്നുള്ള ഗുണപാഠം എന്തായിരിക്കണം?

എല്ലാ കാര്യത്തിലും കരുതൽ എടുക്കണമെന്ന പാഠം തന്നെ. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരുന്ന മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിലാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതു പോലെ മനുഷ്യന് പരിമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിലോ അല്ല. വഴിതെറ്റാനും വഴി തെറ്റിക്കാനും ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, വീടാണെങ്കിലും ഓഫിസാണെങ്കിലും കൂടുതൽ കരുതൽ വേണം. നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ജാഗ്രത നിക്ഷേപിച്ചാലേ പറ്റൂ.

മുല്ലക്കര രത്‌നാകരൻ. ചിത്രം: മനോരമ

ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിനെതിരെ ശക്തമായ വികാരം സിപിഐ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതിക്കെതിരെയുളള ഇടതു നിലപാടിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നീക്കം എന്തുകൊണ്ടാകും സിപിഎമ്മിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകുക?

അതൊന്നും ബോധപൂ‍ർവമാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവികാരം ആ ഓർഡിനൻസിന് എതിരാണ്. അഴിമതി വിരുദ്ധ നിലപാടിലും മൂല്യബോധത്തിലും യുഡിഎഫിനേക്കാളും മുന്നിലാണ് എൽഡിഎഫ് എന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ പൊതുബോധം. അതു നിലനിർത്താനുള്ള സ്വാഭാവിക ബാധ്യത ഇടതുമുന്നണിക്കുണ്ട്. അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വളർന്നുവന്ന, പൊതു പ്രവർത്തനത്തിൽ ലാളിത്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് എൽഡിഎഫ് എന്നു ജനങ്ങൾ‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചില നന്മകൾ കൈമോശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്നും കരുതുന്നു.

ഗാന്ധിയൻ‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്ന വിഭാഗം തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ട്. ആർ. സുഗതൻ സാറും വെളിയം ഭാർഗവൻ ആശാനും എല്ലാം അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരാണ്. അഴിമതിക്കും ആർഭാടത്തിനും എതിരെ പൊതു ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഇവരുടെ വലിയ സംഭാവന. ആ വലിയ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലാണ് ഇത്തരം നിയമഭേദഗതികളെല്ലാം വേണോയെന്ന ചോദ്യം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുബോധത്തിന് ഈ ഭേദഗതി ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് എന്റെയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും വികാരം.

മുല്ലക്കര രത്‌നാകരൻ. ചിത്രം: മനോരമ

എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണല്ലോ സിപിഎം അവകാശപ്പെടുന്നത്?

കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ ഏതെങ്കിലും നിയമം ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്രം പിരിച്ചുവിടുമെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം ഒരു സർക്കാരിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സാണ്. തുടർഭരണം ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയതാണോ? ജനമനസ്സ് കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് അതു ലഭിച്ചത്. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും കരുത്തും ജനങ്ങളാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. ആ ജനങ്ങൾ പൊതുവിൽ അഴിമതിക്ക് എതിരുമാണ്.

ഈ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിലപാടാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നതിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ എത്തിയില്ലേ?

യുഡിഎഫിൽ നല്ല വ്യക്തികളുണ്ട്, പക്ഷേ പൊതുവിൽ‍ അഴിമതിക്ക് വഴങ്ങുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അവരുടേത്. എന്നാൽ എൽഡിഎഫിൽ തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെ മോശം വ്യക്തികളുണ്ടാകാം. അതേസമയം പൊതുവിൽ ഇടതുമുന്നണി നല്ലവരുടേതാണെന്നു ജനം കരുതുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യുഡിഎഫിനേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ് ഇടതുപക്ഷമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് ഈ ഓർഡിനൻസ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത്. യുഡിഎഫിനെ വളരെ വേഗം ജനങ്ങൾ‍ തിരിച്ചറിയും എന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഭേദഗതി അവർക്ക് ആയുധമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല.

ഭേദഗതിയിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല. സഭാ സമ്മേളനം ചേരാനിരിക്കെ ഓർഡിനൻസ് പിൻവലിക്കുകയാണോ കരണീയം?

അതെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഭേദഗതി എൽഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെയും മുന്നണിയുടെയും താൽപര്യം സംരക്ഷിച്ച് എൽഡിഎഫിന്റെ അഭിപ്രായമായി കൊണ്ടു വരാൻ‍ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതാകും നല്ലത്.

ലോകായുക്ത വിധി സർക്കാരിനു തള്ളാമെന്ന ഭേദഗതിയിലെ വ്യവസ്ഥ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നു തന്നെയല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം?

ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വളർന്നു വന്ന രാഷ്ട്രീയ ആദർശത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എൽഡിഎഫ്. ഇടതുമുന്നണിയെ എതിർക്കുന്നവർ പോലും നമ്മുടെ അത്തരം നിലപാട് അംഗീകരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ അധികാരത്തിൽ നിന്നു വിട്ടു പോകാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ശരിയായ കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ല അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരാൻ കൂടെ ജനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും.

അതുകൊണ്ട് ഭേദഗതി രാഷ്ട്രീയമായ ചർച്ചയ്ക്കു വിധേയമാക്കണം. അഴിമതിക്കെതിരെയായ നിലപാടിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെയും ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലും ആവശ്യമായ മാറ്റം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അക്കാര്യം ആലോചിക്കാം. അഴിമതിക്കെതിരെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം നിലകൊള്ളേണ്ടത് എന്ന ജനത്തിന്റെ ധാരണയെ ആദരിച്ചു കൊണ്ടു വേണം ഏതു ഭേദഗതിയും കൊണ്ടുവരാൻ.

മുല്ലക്കര രത്‌നാകരൻ. ചിത്രം: മനോരമ

സിപിഐയുടെ എതിർപ്പെല്ലാം വകവയ്ക്കാതെ ഓർഡിനൻസുമായി തന്നെ സിപിഎം മുന്നോട്ടു പോകുകയാണല്ലോ?

ശരിയായ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും. തർക്കങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും രണ്ടു പാർട്ടികളും വീണ്ടും യോജിപ്പിലെത്തുന്നത് അതു കൊണ്ടാണ്. ഇതൊന്നും വലിയ തർക്കമായി മുന്നോട്ടു പോകില്ല. ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തന്നെ അവർ യോജിപ്പിലെത്തും.

നിയമമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യ തിടുക്കം കാട്ടിയെന്ന വിലയിരുത്തൽ സിപിഐക്കുണ്ടോ?

അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റാണല്ലോ.

ഓർഡിനൻസ് മന്ത്രിസഭയിൽ വന്നപ്പോൾ അതു കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചെന്ന് സിപിഐ സെക്രട്ടറി പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മന്ത്രിമാർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്?

ഓൺലൈനിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ പലർക്കും പരിമിതികളുണ്ട്. മന്ത്രിസഭാ കുറിപ്പെല്ലാം മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കാനൊന്നും കഴിയണമെന്നില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഉദ്ദേശിച്ചതു പോലെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും തടസ്സം വരാം. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എടുക്കുന്ന ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

സിൽവർലൈൻ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില ആശങ്കകൾ താങ്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൊല്ലത്തെ പാർട്ടിക്കുണ്ട്. പുറത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാവുന്ന ആ ആശങ്കകൾ എന്താണ്?

വികസനപദ്ധതികൾ തീർച്ചയായും വേണം. എന്നാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും കൂടി ഒപ്പം മനസ്സിലാക്കണം. കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ്. ഏതു വികസനം വരുമ്പോഴും ആദ്യ അജൻഡ പ്രകൃതി ആയിരിക്കണം. പ്രകൃതിയിലെ മുഖ്യഘടകവും അനുഗ്രഹവും ജലമാണ്. ആ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കും കിടപ്പും നടപ്പും സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം ഏതു വികസന പദ്ധതി വരുമ്പോഴും കണക്കിലെടുക്കണം.

ലോകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള വിദഗ്ധർ കേരളത്തിലും ഉണ്ട്. അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കണം. പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നു വരും നാളെ പോകും. പക്ഷേ പ്രകൃതി അങ്ങനെ അല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ തെറ്റായ നടപടി കൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ സമ്പത്ത് ഇല്ലാതാകരുത്. ലോകത്ത് പ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ചും ആക്രമിച്ചും ജീവിക്കുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനും രണ്ടിനും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നിൽക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാം, പക്ഷേ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. ദാഹം വന്നാൽ ജലം അനുഗ്രഹമാണ്. 2018ലേതു പോലെ പ്രളയം വന്നാൽ നിഗ്രഹമാണ്.

മുല്ലക്കര രത്‌നാകരൻ. ചിത്രം: മനോരമ

ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിച്ചേ നടപ്പാക്കൂ എന്നെല്ലാം നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണല്ലോ?

പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനവും സാമൂഹികാഘാത പഠനവും നടത്തി ലോകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് യാത്രാ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ചില നടപടികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പൊതു സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ മന്ത്രിമാരുടെ അടക്കം പ്രതികരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കെ റെയിലിന്റെ എംഡിയായ അജിത്കുമാർ തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായ നിലപാടുകളിലേക്ക് വന്നു. ഡിപിആർ ആവശ്യമെങ്കിൽ‍ തിരുത്തുമെന്നും അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്താമെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ലേ? ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് വലുത്.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും എൽഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദ്ധതി എന്ന പരിമിതി ഇതിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ സിപിഐക്കില്ലേ?

യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ഇതിനെതിരെ സമരത്തിലേക്കു വന്നു. എൽഡിഎഫിനെ എതിർത്തു പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് അവരുടേത്. ആ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബാധ്യത സിപിഐക്കുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിലെ ആയുധമാകാൻ പാടില്ലെന്ന നിർബന്ധം ഞങ്ങൾ പുലർത്തും. എന്നാൽ നാട്ടിൽ ഉയരുന്ന അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവവും സിപിഐക്കുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന അഭിപ്രായം പതുക്കെയാണ് സിപിഐ പറഞ്ഞത്. സിപിഐയുടെ രീതിക്കുളളിൽ നിന്ന് പതുക്കെയാണെങ്കിലും ഇനിയും അതു പറയും.

ലോകായുക്ത ഭേദഗതിയെ പരസ്യമായി എതിർത്ത അതേ സമീപനം സിൽവർ ലൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ സിപിഐക്കില്ലെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?

എൽഡിഎഫിനെതിരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സിപിഐ എടുക്കേണ്ട നിലപാടിന് ഒരു മിതത്വമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. പൊതുസമൂഹത്തിലും വിദഗ്ധരിലും ഇതു കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളിലും എല്ലാം ഉള്ള ആശങ്ക ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ആ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആശങ്കയും പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ അത്തരം ഒരു വികസനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കാൻ പറ്റൂ. പ്രളയത്തിനും ഓഖിയ്ക്കും ശേഷം വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പരിഗണന ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഭാവിക്കു നല്ലതല്ല. ആലോചന ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു നീക്കം ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നാടിനെ എത്തിക്കാം. പക്ഷേ യുഡിഎഫിന്റെ സമരത്തിന് അയുധമാകുന്ന ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് സിപിഐ നിന്നു കൊടുക്കില്ല.

കൊല്ലം സിപിഐയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ഇടക്കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു വന്ന സംഘടനാപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആയോ?

പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൊല്ലത്തെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊല്ലത്തെ പാർട്ടി എന്നാൽ എം.എൻ.ഗോവിന്ദൻനായരുടെയും ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻനായരുടെയും വെളിയം ഭാർഗവന്റെയും ജെ.ചിത്തരഞ്ജന്റെയും പി.രവീന്ദ്രന്റെയും പാർട്ടിയാണ്. അവരുടെ ഗുണം കൊണ്ടു കൂടിയാണ് പാർട്ടി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്.

അതേസമയം മനുഷ്യരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം വരാം. അത് അവരുടെ കാലത്തും കുറേയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ചുമതല ഏൽക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒറ്റ ശരീരം പോലെ കൊല്ലത്തെ പാർട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ചേരുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി അതിന്റെ പഴയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്.

പക്ഷേ കരുനാഗപ്പളള്ളിയിലും കുണ്ടറയിലും തോറ്റല്ലോ? രണ്ടു സിറ്റിങ് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സിപിഎമ്മാണോ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി?

ഈ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽഡിഎഫിന്റെ വോട്ടിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ എൽഡിഎഫിനെതിരെ ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകളടക്കം സമാഹരിക്കുന്ന മിടുക്ക് യുഡിഎഫ് കാട്ടി. അങ്ങനെ ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുമെന്നു തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അടിയൊഴുക്കിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. ആ നീക്കം നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു.

സിപിഐയുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ തോൽവി സംബന്ധിച്ച സംഘടനാ തല പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായോ?

ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സഖാവിനെ ജില്ലാ കൗ‍ൺസിലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. മറ്റൊരാളെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റി. മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർഥിയായ ആർ. രാമചന്ദ്രനു തന്നെ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായെന്നും വിലയിരുത്തി. കാരണം ഈ യുഡിഎഫിന്റെ ഈ സമാഹരണ നീക്കം മുതിർന്ന നേതാവ് കൂടിയായ അദ്ദേഹവും മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു.

മുല്ലക്കര രത്‌നാകരൻ. ചിത്രം: മനോരമ

ആദ്യമായി എംഎൽഎ ആയപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രി. അതിനു ശേഷം രണ്ടു തവണയും എംഎൽഎ ആയി സഭയിൽ. ഇപ്പോൾ നിയമസഭാംഗമല്ല. താങ്കളുടെ പാർലമെന്ററി കരിയർ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലായോ?

2006ൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ച പലരും തോറ്റു പോയ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി എംഎൽഎ ആയ ഞാനും സി.ദിവാകരനും മന്ത്രിമാരാകുന്നത്. മന്ത്രിമാരായി അനുഭവസമ്പത്തുള്ളവർ തന്നെ വീണ്ടും മന്ത്രിമാരാകേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം പിന്നീട് പാർട്ടി എടുത്തു. പുതിയ മന്ത്രിമാർ വരട്ടെ എന്നത് പാർട്ടി എടുത്ത ശരിയായ നിലപാടാണ്. കാരണം ഒരു മുൻമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള പരിവേഷവും പരിചയവും പാർട്ടി സംഘടനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

സിപിഐയുടെ ആ തീരുമാനത്തിലേയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എത്തി. ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പുതിയ മന്ത്രിമാരാണല്ലോ. ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഭാരമായി കൂടി തോന്നണം. ഇറങ്ങി നിൽക്കാമെന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് അപ്പോഴേ വരണം. ‘മഹാഭാരതത്തിലൂടെ’ എന്ന പുസ്തകം എഴുതാനെല്ലാം എനിക്ക് സാധിച്ചത് പുറത്തു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ. മന്ത്രിയായി ഇരുന്ന കാലത്തെ നല്ല ഓർമകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടു കാലം ഇരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്.

മൂന്നുതവണ നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചു. പാർട്ടിയിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പരമാവധി മൂന്നുതവണ മത്സരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ നിയമസഭാ ജീവിതം കഴിഞ്ഞോ? ഇനി മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണോ?

ഏതു കാര്യത്തിനും ഒരു പരിധി വേണം. ഇനി മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന തീരുമാനം വ്യക്തിപരമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വ്യവസ്ഥ മാറ്റി പാർട്ടി ഇളവു തന്നാലും തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലേ?

ഒട്ടുമില്ല. ഏതു വ്യവസ്ഥ മാറിയാലും ഇനി തിര‍ഞ്ഞടുപ്പ് രംഗത്തേയ്ക്കില്ല. ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് ചിലതെല്ലാം ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു തലത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയണം. സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും എഴുത്തും എല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ. ചില തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്കും നല്ലതാണ്. മോഹം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മോക്ഷം കിട്ടും എന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഹങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു മത്സരത്തിന് ഇല്ല.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പുരാണേതിഹാസങ്ങളും പുറത്തുനിന്നു നോക്കുന്നവർക്ക് വൈരുധ്യം തന്നെയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഒരു രഞ്ജിപ്പ് താങ്കൾ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?

മാർ ക്രിസോസ്റ്റത്തിന്റയും സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെയും അക്കിത്തത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ ഇതിഹാസങ്ങളിലേക്കുള്ള എന്റെ യാത്രയിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ മഹാഭാരതം പച്ചയായ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്. അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥ തന്നെയാണ് മഹാഭാരതം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാല അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഉള്ളത്.

എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേയും താൽപര്യമുള്ളവർ ഇതിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. എവിടെയെല്ലാമാണ് ഗിരിനിരകൾ കയാറാൻ പറ്റാതായത്, എവിടെയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കയറിയിറങ്ങിയത് എന്നെല്ലാം പരിശോധിക്കണം. എന്നാൽ അത് ആരാധനാ സ്വഭാവമോ ദേവഭാവങ്ങളോടുള്ള ആദരവോ ആയി മാറരുത്. നമ്മുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം അതിൽനിന്നു കണ്ടെത്താനാകണം പരിശ്രമം.

