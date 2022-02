നീറ്റ് ബിൽ വീണ്ടും പാസാക്കാൻ തമിഴ്നാട്; പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കും

ചെന്നൈ ∙ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽനിന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബിൽ ഗവർണർ തിരിച്ചയച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ച് വീണ്ടും ബിൽ പാസാക്കാൻ ഒരുങ്ങി തമിഴ്നാട്. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. വരുന്ന എട്ടിനാകും സമ്മേളനം.



നീറ്റ് റദ്ദാക്കൽ ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയയ്‌ക്കാത്തതിലൂടെ ഗവർണർ തന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ കടമയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നു സ്റ്റാലിൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ അണ്ണാഡിഎംകെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും നീറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമനടപടികൾക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബിജെപിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.

അണ്ണാഡിഎംകെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി എം.സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന നഗര തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രവുമായി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി നാളെ ഡൽഹിയിലേക്കു പോകും.

നീറ്റ് പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കി പകരം പ്ലസ്ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നൽകുന്ന ബില്ലാണു കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ തമിഴ്നാട് നിയമസഭ പാസാക്കിയത്. അനുമതിക്കായി നൽകിയ ബിൽ വിദ്യാർഥി വിരുദ്ധമാണെന്നും ന്യൂനതകളുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 5 മാസത്തിനു ശേഷം ഗവർണർ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Tamil Nadu Assembly to meet on Feb 8 to pass NEET Bill again