5 വയസ്സുകാരൻ 5 ദിവസം കുഴൽക്കിണറിൽ; രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തുംമുൻപ് മരണം

മൊറോക്കോ ∙ വടക്കൻ മൊറോക്കോയിലെ ചെഫ്‌ചൗവിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ അഞ്ച് ദിവസമായി കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ബാലൻ, രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപു മരിച്ചു. അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ റയാൻ അവ്റാം ആണു മരിച്ചത്. രാജ്യത്തെയാകെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇതോടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നു.

കിണറിന് മുകൾഭാഗത്ത് 45 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു വീതി. താഴേക്ക് 32 മീറ്റർ (100 അടി) താഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനാൽതന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കഠിനമായിരുന്നു. സമാന്തരമായി തുരങ്കം നിർമിച്ചാണ് രക്ഷപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയും ഏറെയായിരുന്നു.

കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് കുട്ടി കുഴൽക്കിണറിൽ വീണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചെഫ്‌ചൗവിന് ചുറ്റുമുള്ള മലയോര പ്രദേശത്ത് ശൈത്യകാലത്ത് കഠിനമായ തണുപ്പാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ട്യൂബിലൂടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഓക്സിജനും നൽകി കുട്ടിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണു കുട്ടിയുടെ അടുത്തെത്താൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കായത്. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും കാണാനുമായി ധാരാളംപേർ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ മുഹമ്മദ് രാജാവ് മാതാപിതാക്കളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

English Summary: Trapped in well in Morocco for 5 days, 5-year-old dies before rescuers reach him