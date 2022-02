കുടിവെള്ളം കിട്ടാനില്ലാതെ ആദിവാസികൾ; ശബരിമല ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുക്കം

സീതത്തോട്∙ ശബരിമല കാടുകളിൽനിന്ന് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡരികിലേക്കു മാറ്റിയ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിന്റെ പിടിയിൽ. മിക്കവരും കുളിച്ചിട്ടു പോലും ദിവസങ്ങൾ ആയി. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത പാത്രങ്ങൾ പോലും കഴുകാൻ വെള്ളം ഇല്ല. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ ഉൾവനത്തിൽനിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. കുടിക്കാനെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നുവെന്നു സങ്കടത്തോടും അമർഷത്തോടും കൂടി പറയുകയാണ് ഈ ആദിവാസികൾ.



ശബരിമലയ്ക്കു പോകുംവഴിയിൽ പെരുനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ളാഹ മഞ്ഞത്തോട്, പൂങ്കാവനം പ്രദേശത്തു തമ്പടിച്ച ആദിവാസികളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ അധികൃതർ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇതൊന്നും വലിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെന്ന മട്ടിലാണ് ട്രൈബൽ വകുപ്പും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും.

ളാഹ വളഞ്ഞങ്ങാനം പദ്ധതിയുടെ കുളത്തിനു സമീപത്തെ ഓലിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് മടങ്ങുന്ന ആദിവാസികൾ. ചിത്രം. എബി കുര്യൻ പനങ്ങാട്ട്.

ശബരിമല കാടിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ളാഹയ്ക്കു സമീപം മഞ്ഞത്തോട്ടിലും പൂങ്കാവനത്തിലുമായി റോഡിനോടു ചേർന്ന് താമസിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. വേനൽ ശക്തമായതോടെ ശുദ്ധജലത്തിന് ഇവിടെ കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത്.

മഞ്ഞത്തോട്ടിൽ വനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓലിയായിരുന്നു പ്രധാന ജല സ്രോതസ്. വേനലിന്റെ തീവ്രതയിൽ ഓലി വറ്റി വരണ്ടു. ളാഹ നിവാസികൾക്കു വെള്ളം എത്തിക്കാൻ വനം സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളഞ്ഞങ്ങാനം ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ കുളത്തിനു സമീപം ഓലി നിർമിച്ച് ഇതിൽ നിന്നാണ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്.

വനത്തിലെ മിക്ക നീർച്ചാലുകളും വറ്റിയതോടെ വന്യമൃഗങ്ങളും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വളഞ്ഞങ്ങാനത്തുള്ള കുളത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. പകൽ സമയത്തും കാട്ടാനകൾ അടക്കം എത്താറുണ്ടെന്നാണ് ആദിവാസികളുടെ സാക്ഷ്യം. വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പോയവർ ആനയുടെ കൺമുൻപിൽനിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും അനവധി.

വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭയന്ന് കൂട്ടത്തോടെയാണ് പലരും വെള്ളത്തിനായി പോകുന്നത്. ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഏകദേശം അര കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് കുളം. ഈ കുളവും ഏത് സമയവും വറ്റുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. നിത്യച്ചെലവിനു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന തങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വെള്ളം എത്തിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് മിക്കവരും കുളിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ പോലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

ഊരുകളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പെരുനാട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ട്രൈബൽ വകുപ്പും തയാറാകണമെന്നാണ് ആദിവാസികളുടെ ആവശ്യം. അധികൃതരുടെ അവഗണന തുടർന്നാൽ മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്ന ഉൾവനങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങി പോകുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതായി ഊരുമൂപ്പൻ രാജു പറഞ്ഞു.

English Summary: Tribals at Sabarimala in search of drinking water