ദിലീപിന്റെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു; എഫ്ഐആർ നിലനിൽക്കുമോ?

കൊച്ചി ∙ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ, ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നടൻ ദിലീപിനു കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചപ്പോൾ ചോദ്യമുയരുന്നത് കോടതിയിൽ പൊലീസും പ്രോസിക്യൂഷനും ഉയർത്തിയ വാദങ്ങളുടെ നിലനിൽപിനെപ്പറ്റിയാണ്.

ദുർബലമായ എഫ്ഐആർ എന്ന വാദമാണ് തുടക്കം മുതൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഉയർത്തിയത്. തന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ദിലീപ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായി നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗൂഢാലോചനയല്ലെന്ന അഭിഭാഷകൻ രാമൻപിള്ളയുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വിശ്വാസ്യതയുള്ള സാക്ഷിയെ ഹാജരാക്കിയെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദത്തെ കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ലെന്നും വിധിയിൽ വ്യക്തമാകുന്നു.

ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഒരു മാസത്തോളം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നീണ്ടു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഈ ഹർജിയിൽ. ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റു തടഞ്ഞത് ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനു സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്നായിരുന്നു വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പ്രതികളെ മൂന്നു ദിവസം 11 മണിക്കൂർ വീതം 33 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും ലഭിക്കാതിരുന്ന വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ഉയർത്തിയ മറ്റൊരു വാദം.

പ്രതികൾക്കെതിരായി തെളിവുകൾ കണ്ടെടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന പ്രതിഭാഗം വാദവും കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഇവർ ഉപയോഗിച്ചെന്നു പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഹാജരാക്കാൻ തുടക്കത്തിൽ പ്രതിഭാഗം തയാറായില്ലെങ്കിലും കോടതി നിർദേശത്തിനു വഴങ്ങി അവ ഹാജരാക്കാൻ തയാറായി. ഇതിനിടെ പ്രതികളുടെ വീടുകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫൊറൻസിക് ലാബിൽ മാത്രമേ പരിശോധിക്കാവൂ എന്ന ആവശ്യം മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചതും അത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു തടസ്സമായി.

പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകളിൽ പ്രധാനം, ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി പറയുന്ന സമയത്ത് ദിലീപിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബാലചന്ദ്രകുമാർ എന്ന സംവിധായകന്റെ മൊഴിയായിരുന്നു. ഇതിനു തെളിവായി അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കിയ ഓഡിയോ റെക്കോർഡുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയിൽ വാദത്തിനിടെ കോടതി സംശയം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും ഇവ വെറും സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള ദിലീപിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെതിരെ ദിലീപ് ഹാജരാക്കിയ ശബ്ദരേഖ കൃത്യമാണെന്നും ഉറവിടം വിശ്വാസ്യയോഗ്യമാണെന്നുമുള്ള വാദവും കോടതി അംഗീകരിച്ചു.

ദിലീപ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫോണുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ടാബ്, കോപ്പി ചെയ്തെന്നു പറയുന്ന ലാപ്ടോപ് എന്നിവ ഹാജരാക്കാൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതു തെളിവിന്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലേക്കെത്തി എന്നതു പ്രോസിക്യൂഷനു തിരിച്ചടിയായി.

കേസിലെ എഫ്ഐആർ നിലനിൽക്കുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലെ അന്വേഷണങ്ങളിലും പ്രസക്തമാണ്. എഫ്ഐആർ ഇടുന്നതിനു കാരണമായ മൊഴികൾ എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഈ വിധി. സ്വകാര്യ സദസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയായി കണക്കാക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടി വിധിയിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന വാദവും കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിചാരണക്കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഈ ഗൂഢാലോചനക്കേസ് എന്ന ആരോപണം ശക്തമായി നിൽക്കെയാണ് കോടതി ദിലീപിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Anticipatory Bail for Dileep; What Court Says