‘കോൺഗ്രസിന്റെ വെറുമൊരു എംപി; മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാഹുൽ ആരാണ്?’

ചണ്ഡിഗഡ്∙ പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർ‌ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്ത് അധികാരമെന്ന് ബിജെപി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എന്ത് അവകാശമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി നേതാവുമായ ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത് ചോദിച്ചു.

കോൺഗ്രസിന്റെ എംപിമാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അതിനപ്പുറം എന്ത് അധികാരമാണ് കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുണ്ട്. 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്കു പിന്നാലെ രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതാണ്. ‘ഗാന്ധി’ എന്ന പേരിൽ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക യോഗ്യതയെന്നും ഷെഖാവത് പരിഹസിച്ചു.

ഞായറാഴ്ചയാണ് പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പിസിസി പ്രസിഡന്റ് നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലുധിയാനയിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. തീരുമാനം തന്റേതല്ലെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, സ്ഥാനാർഥികൾ, യുവാക്കൾ, പ്രവർത്തക സമിതിയംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായമാണു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഛന്നി ചംകോർ സാഹിബ്, ഭദോർ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇക്കുറി മത്സരിക്കുന്നത്. 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ രംഗത്തിറക്കിയതിലൂടെ ഛന്നി തന്നെയായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെന്ന സൂചന പാർട്ടി നേരത്തേ നൽകിയിരുന്നു.ഛന്നിയും സിദ്ദുവും തമ്മിലുള്ള പോരു മൂത്തതോടെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തെ സിദ്ദു മാനിക്കുമെന്നാണു പാർട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഭരണം നിലനിർത്താൻ സാധ്യത കാണുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഏതുവിധേനയും വിജയം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഫെബ്രുവരി 20നാണ് പഞ്ചാബിൽ വോട്ടെടുപ്പ്. മാർച്ച് 10ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

