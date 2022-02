തിരുവനന്തപുരം∙ ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടു മാത്രമെന്ന് സിപിഐക്ക് സിപിഎമ്മിന്‍റെ ഉറപ്പ്. നിയമഭേദഗതി ഓര്‍ഡിന്‍സിലുള്ള വിയോജിപ്പ് സിപിഐ നേതൃത്വം ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയില്‍ സിപിഎമ്മിനെ അറിയിച്ചു.



വിദേശ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുന്‍പാണ് സിപിഎം–സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. കൂടിയാലോചനയില്ലാതെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് മന്ത്രിസഭയില്‍ എത്തിച്ചതിലുള്ള എതിര്‍പ്പ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ, ഇനിയും കൂടുതല്‍ കൂടിയാലോചനയാകാമെന്ന ഉറപ്പാണ് സിപിഎം നല്‍കിയത്.

ഓര്‍ഡിന്‍സില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ തീരുമാനമെടുത്താല്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തുടര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തും. അതുവരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് ഇരുപാര്‍ട്ടികളുടെയും തീരുമാനം. ലോകായുക്ത വിധികളില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ റിവ്യൂവിനുള്ള സാധ്യത ഉള്‍പ്പടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തമെന്ന നിര്‍ദേശം സിപിഐക്കുണ്ട്. മന്ത്രിമാര്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി മനസിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ വിവാദം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎമ്മിന്.

English Summary: CPM to discuss with CPI on lokayukta ordinance