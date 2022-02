മരടിനു പിന്നാലെ നോയിഡയും; 40 നിലകളുള്ള ഇരട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കണം

ന്യൂഡൽഹി∙ നോയിഡയിൽ അനധികൃതമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ 40 നിലകളുള്ള ഇരട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തുടക്കമാകണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി. ഇതിനായി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കാനും 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കെട്ടിടം പൊളിക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ തയാറാക്കാനും നോയിഡ അതോറിറ്റിക്കു കോടതി നിർദേശം നൽകി.



ജസ്റ്റിവ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, സൂര്യ കാന്ത് എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും പൊളിക്കൽ നടപടികൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കോടതി നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും കോടതിയെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ടിവരുമെന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കു കോടതി നേരത്തെ താക്കീതു നൽകിയിരുന്നു.

കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ 3 മാസം സമയം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉടമകളുടെ ആവശ്യം. കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ ബുക്കു ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഫെബ്രുവരി 28നകം വാങ്ങിയ പണം പലിശ അടക്കം തിരികെ നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. 900 ഫ്ലാറ്റുകളും 21 കടകളുമാണു കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

മുൻപ് കൊച്ചി മരടിലും അനധികൃതമായി നിർമിച്ച ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പൊളിച്ചുനീക്കിയിരുന്നു.

