തുടരന്വേഷണം തടയണമെന്ന് ദിലീപ്; ഹർജിയിൽ സർക്കാർ നിലപാടു തേടി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണം തടയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതി ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടു തേടി ഹൈക്കോടതി. കേസിന്റെ വിചാരണ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തുടരന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു വന്നതെന്നും വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്.

തുടരന്വേഷണത്തിന് ഒരു മാസം അനുവദിച്ച വിചാരണക്കോടതി നടപടിയെ ദിലീപ് ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നും ദിലീപ് ഹർജിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

English Summary: High Court seeks govt stand on plea of Dileep opposing further probe in actress attack case