ഇടിഞ്ഞത് ശതകോടി, പിന്നിൽ ടിക്ടോക്കും? സക്കർബർഗിന്റെ ‘ആസ്തി’ ഇല്ലാതാക്കിയതാര്?

ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് ആസ്തിയിൽ 2900 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇടിവ്...! ഫെയ്സ്ബുക് മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ഓഹരി ഒരു ദിവസത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ 26 ശതമാനത്തിലേറെ ഇടിവു നേരിട്ട ദിവസം ഫെയ്സ്ബുക് സ്ഥാപകന്റെ ആസ്തിയിലുമുണ്ടായ ഇടിവാണിത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ 12.8 ശതമാനം ആസ്തിയും സ്ഥാപകനായ മാർക്ക് സക്കർബർഗിന്റെ കൈകളിലാണ്. ഓഹരി വിപണിയിലെ വലിയ വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് കോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഗൗതം അദാനിയുടെയും മുകേഷ് അംബാനിയുടെയും താഴെയായി സക്കർബർഗ്. ഫോബ്സിന്റെ ശതകോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ 12–ാം സ്ഥാനത്തേക്കായിരുന്നു സക്കർബർഗിന്റെ വീഴ്ച.



പ്രതിദിന സജീവ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വലിയ കുറവാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ മെറ്റയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായത്. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിന ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 192.9 കോടിയായി കുറഞ്ഞെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെറ്റ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ 18 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവു സംഭവിക്കുന്നത്. സജീവ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനൊപ്പം പരസ്യവരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവും ഓഹരി വിപണിയിലെ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണമായി. ടിക് ടോക്കിലേക്കു കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾ ചുവടുമാറിയതും ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ സജീവ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഫെയ്സ്ബുക്കിനു തിരിച്ചടിയായി.

അത്ര ചെറുതല്ല, വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം

അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ മാത്രം 23,700 കോടി ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 18 ലക്ഷം കോടി രൂപ) മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനു നഷ്ടമായത്. വോൾസ്ട്രീറ്റിൽ ഫെയ്സ്ബുക് മാതൃകമ്പനിക്ക് ഒരു ദിവസം നഷ്ടമായ തുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയുടെ ആകെ വിപണി മൂല്യത്തേക്കാൾ അധികമാണെന്നു പറയുമ്പോൾ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം എത്ര വലുതാണെന്നു വ്യക്തമാകും. വിപണിയിലെ തിരിച്ചടിയോടെ കമ്പനി സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സക്കർബർഗിന്റെ ആസ്തിയിൽ 2900 കോടി ഡോളറിന്റെ കുറവുണ്ടായി.

മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. ചിത്രം: MANDEL NGAN / AFP

വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ എസ്തോണിയയുടെ വാർഷിക ജിഡിപിയുടെ അത്രയും വരും സക്കർബർഗിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ നഷ്ടം. എന്നാൽ ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് ആസ്തിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവു നേരിടുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ അതിസമ്പന്നനല്ല മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. ടെസ്‌ല സ്ഥാപകൻ ഇലൻ മസ്കിന് ഇതിലും വലിയ വീഴ്ച ഓഹരി വിപണിയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 3500 കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം ഇലൻ മസ്ക് 2021 നവംബറിൽ നേരിട്ടിരുന്നു. പരസ്യ വരുമാനത്തിലെ കുറവ്, യുട്യൂബ്, ടിക്ടോക് തുടങ്ങിയ എതിരാളികളിൽ നിന്നു നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി, പ്രതിദിന സജീവ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആദ്യമായി വന്ന കുറവ്, നാലാം പാദ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാത്തത്, ആപ്പിളിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം തുടങ്ങിയവയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ഓഹരി മൂല്യം കുറയാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ.

ടെക് കമ്പനികൾ സമ്മർദത്തിൽ

അമേരിക്കൻ ടെക് കമ്പനികൾ പുതുവർഷത്തിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ സമ്മർദങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ വിപണിയിലാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പലിശ നിരക്കു കൂട്ടുന്നതടക്കമുള്ള കർക്കശ നയങ്ങളിലേക്ക് ഫെഡറൽ റിസർവ് പോകാനാണു സാധ്യത. അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ടെക് കമ്പനികൾക്കു വ്യക്തമായ മേൽക്കോയ്മയുണ്ട്.

യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് മന്ദിരം. ചിത്രം: OLIVIER DOULIERY / AFP

ടെക് അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ ജനുവരിയിൽ മാത്രം 9 ശതമാനം ഇടിവു നേരിട്ടിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ആഗോള ഓഹരി വിപണികൾക്ക് കടുത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ച 2020 മാർച്ചിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് ടെക് കമ്പനികൾക്കു സംഭവിച്ചത്. മെറ്റയുടെയും സമാന സ്വഭാവമുള്ള കമ്പനികളുടെയും പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയാൽ ടെക് കമ്പനികളുടെ മാത്രമല്ല, മറ്റു കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലും വലിയ വിറ്റൊഴിക്കൽ സമ്മർദം നേരിടുമെന്നാണു പ്രവചനങ്ങൾ.

അതേസമയം പിന്ററസ്റ്റ്, സ്നാപ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട പാദഫലങ്ങളിൽ മികച്ച പുരോഗതിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മികച്ച പാദഫലങ്ങൾ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഓഹരി വിപണിയിൽ ടെക് മേഖലയിലാകെ ചെറിയ ഉണർവ് പകരാനും ഈ കമ്പനികളുടെ ഫലങ്ങൾ കാരണമായി. ട്വിറ്റർ ഓഹരികൾ എട്ടു ശതമാനം ഉയർന്നു. കനത്ത ഇടിവിനു ശേഷം മെറ്റ ഓഹരികൾ ഒരു ശതമാനം തിരിച്ചുകയറുകയും ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച മെറ്റ ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലും വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ടിരുന്നു.

മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഓഹരികളും ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും പക്കലുണ്ട്. ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ ഓഹരികൾ വിറ്റതാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വിപണിയിൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടാൻ കാരണം. അതേസമയം മെറ്റയുടെ ഓഹരിയിൽ ‘ബൈ ഓൺ ഡിപ്’ (വില കുറയുമ്പോൾ ഓഹരി വാങ്ങുക) നയമാണ് റീടെയിൽ നിക്ഷേപകർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

വീഴ്ച മെറ്റയ്ക്കു മാത്രമല്ല

മെറ്റയും ടെസ്‌ലയും മാത്രമല്ല, ഓഹരി വിപണിയിൽ കനത്ത ഏകദിന ഇടിവു നേരിട്ട അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ. മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും ആപ്പിളിനും സമാന തിരിച്ചടികൾ ഓഹരി വിപണിയിൽനിന്നു നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 2020 സെപ്റ്റംബർ 3ന് ആപ്പിളിന്റെ വിപണിമൂല്യം 18,000 കോടി ഡോളർ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. 2013 ൽ 6000 കോടി ഡോളറിന്റെ ഏകദിന ഇടിവും ആപ്പിൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2020 മാർച്ച് 16ന് 17,700 കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം മൈക്രോസോഫ്റ്റിനുമുണ്ടായി. 8000 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇടിവ് 2000ത്തിലും ഉണ്ടായി. 3650 കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം (ഓഹരി വിലയിൽ 5 ശതമാനം ഇടിവ്) ആമസോണിനും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക്. ചിത്രം: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

2008ലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഓഹരിയും ഒരു ദിവസത്തെ വ്യാപാരത്തിനിടെ 26% നഷ്ടം നേരിട്ടു. 3800 കോടി ഡോളറായിരുന്നു നഷ്ടം. ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ ആൽഫബെറ്റിന് 2018ൽ 4100 കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം ഓഹരി വിപണിയിൽനിന്ന് ഒറ്റദിവസംകൊണ്ടുണ്ടായി. കമ്പനിയുടെ മോശം പാദഫലമായിരുന്നു നിക്ഷേപകരെ ഓഹരി വിറ്റൊഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് (ജിഇ) കമ്പനിക്ക് 2008ൽ നേരിട്ടത് 4700 കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ്. പാദഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാത്തതാണ് ജിഇ ഓഹരികളെ നഷ്ടത്തിലാക്കിയത്.

9000 കോടി ഡോളറിന്റെ ഏകദിന ഇടിവ് ഇന്റലും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സോൺ മൊബൈലിന്റെ ഓഹരിയിലും 5250 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇടിവു നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2018ൽ ഫെയ്സ്ബുക് ഓഹരികൾ 18% ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് വിപണിമൂല്യത്തിൽ 11,900 കോടി ഡോളർ കുറഞ്ഞു. രണ്ടാം തവണയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിന് ഓഹരിവിപണിയിൽ കനത്ത ഏകദിന ഇടിവു നേരിടുന്നത്. നഷ്ടങ്ങൾ പോലെ കനത്ത മുന്നേറ്റങ്ങളും ഇത്തരം കമ്പനികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കൻ ശതകോടീശ്വരൻ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ കമ്പനി ആമസോൺ നടത്തിയ പ്രകടനം തന്നെ ഉദാഹരണം. 14% നേട്ടം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായി. വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി ഓഹരികൾ കുതിപ്പു നടത്തിയതോടെ 2012നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഏകദിന റാലിയായി ഇത്.

.ഉപയോക്താക്കൾ കുറയുമ്പോൾ....

മുൻപാദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം സജീവ പ്രതിദിന ഉപയോക്താക്കളുടെ കുറവാണ് മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനുണ്ടായത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായതു ചെറിയ കുറവാണെങ്കിലും 18 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇടിവു നേരിടുന്നത് എന്നതാണു വിപണിയിലെ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണമായത്. ആപ് ട്രാക്കിങ്ങിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നതും മെറ്റയെ ബാധിച്ചു.

ചിത്രം: Chris DELMAS / AFP

ഫെയ്സ്ബുക് പോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്കു തീരുമാനിക്കാമെന്നതാണ് ഈ സ്വകാര്യതാ അപ്ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതനുസരിച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഓൺലൈൻ ബിഹേവിയർ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ ചോദ്യത്തിനു കൂടുതൽ ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കളും വേണ്ട എന്ന ഉത്തരമാണു നൽകിയത്. ഇത് ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ യൂസർഡേറ്റ കുറയാൻ കാരണമായി.

കൃത്യമായി ആളുകളിലേക്കെത്തുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ഇതുമൂലം ഫെയ്സ്ബുക്കിനു കുറഞ്ഞു. ചെറിയ ബിസിനസുകാരും നഷ്ടത്തിലായവരും തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇത്തരം ടാർഗറ്റഡ് പരസ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും നയങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും ഫെയ്സ്ബുക് ആപ്പിളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആപ്പിൾ അതു ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. ഈ വിവരം നിക്ഷേപകരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടെ ഇടിവും പിന്നാലെയെത്തി.

English Summary: How Facebook Founder Mark Zuckerberg Lost $29 Billion in Net Worth after Meta Shares Fell?